駐約旦陣亡美軍 3人皆來自喬州 其中2人才20多歲

國防部29日公布前一天在約旦為國捐軀的三位陸軍為，46歲士官威廉．里佛斯(左)、23歲布倫娜·亞歷克森德里亞·莫菲特(中)、與24歲陸軍甘迺迪·桑德斯(右)。(美聯社)

美軍駐約旦「22號塔」(Tower 22)基地遭到伊朗無人機攻擊，造成三名美軍死亡、40多軍人受傷；國防部 29日公布陣亡者的身分，美聯社報導，三名士兵都是來自喬治亞州，消息傳回家鄉，讓家屬深感悲痛。

24歲陸軍預備役軍人甘迺迪·桑德斯 (Kennedy Sanders)前一天還打電話回喬州 韋克羅斯(Waycross)老家和母親通電話，提及6月返國後的計畫，包括買一輛摩托車，並打算上大學進修，日後可以成為X光技術員。

不料就在家屬期待桑德斯返家團聚時，國防部派人告知不幸消息，派駐約旦Tower22基地的桑德斯不幸陣亡。

桑德斯父親肖恩(Shawn Sanders)難掩傷痛表示：「身為退伍軍人的我知道怎麼回事，儘管抱著一絲希望，但我當時就知道了。」並透露桑德斯是為了遊歷全世界，五年前加入陸軍預備役並自願派駐科威特，生前已在約旦服役數個月，但幾乎天天打電話回家報平安。

桑德斯母親奧芮塔(Oneida Sanders)對於女兒英年犧牲，相當不捨，她說：「她種種人生規劃轉眼間灰飛煙滅，我覺得對她這樣充滿活力的人而言，永遠無法實現夢想，真的很不公平。」

同時國防部也證實另外兩名陣亡官兵的身分，分別為卡羅爾頓(Carrollton)46歲的里佛斯(William Jerome Rivers)和薩凡納(Savannah)23歲的莫菲特(Breonna Alexsondria Moffett)，原本都是派駐喬州摩爾基地(Fort Moore)第926工兵旅(Engineer Brigade)預備役軍人。

第412戰區工兵司令部(Theater Engineer Command)司令拉扎羅斯基(Todd Lazaroski)發表聲明，表達哀悼之意並強調：「我們要知道這群英勇官兵每天冒著生命危險捍衛我們國家安全，他們象徵美國最好的一面，我們應謹記他們的付出與犧牲。」

儘管肖恩也指控伊朗的襲擊行動是「毫無意義的暴力行為」，但對於美軍應該採取何種報復行動的問題，飽受喪女之痛的肖恩坦言：「出於痛失孩子的悲憤，我無法回答。」