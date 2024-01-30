我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

駐約旦陣亡美軍 3人皆來自喬州 其中2人才20多歲

編譯俞仲慈／綜合29日電
國防部29日公布前一天在約旦為國捐軀的三位陸軍為，46歲士官威廉．里佛斯(左)、23歲布倫娜·亞歷克森德里亞·莫菲特(中)、與24歲陸軍甘迺迪·桑德斯(右)。(美聯社)
國防部29日公布前一天在約旦為國捐軀的三位陸軍為，46歲士官威廉．里佛斯(左)、23歲布倫娜·亞歷克森德里亞·莫菲特(中)、與24歲陸軍甘迺迪·桑德斯(右)。(美聯社)

美軍駐約旦「22號塔」(Tower 22)基地遭到伊朗無人機攻擊，造成三名美軍死亡、40多軍人受傷；國防部29日公布陣亡者的身分，美聯社報導，三名士兵都是來自喬治亞州，消息傳回家鄉，讓家屬深感悲痛。

24歲陸軍預備役軍人甘迺迪·桑德斯(Kennedy Sanders)前一天還打電話回喬州韋克羅斯(Waycross)老家和母親通電話，提及6月返國後的計畫，包括買一輛摩托車，並打算上大學進修，日後可以成為X光技術員。

不料就在家屬期待桑德斯返家團聚時，國防部派人告知不幸消息，派駐約旦Tower22基地的桑德斯不幸陣亡。

桑德斯父親肖恩(Shawn Sanders)難掩傷痛表示：「身為退伍軍人的我知道怎麼回事，儘管抱著一絲希望，但我當時就知道了。」並透露桑德斯是為了遊歷全世界，五年前加入陸軍預備役並自願派駐科威特，生前已在約旦服役數個月，但幾乎天天打電話回家報平安。

桑德斯母親奧芮塔(Oneida Sanders)對於女兒英年犧牲，相當不捨，她說：「她種種人生規劃轉眼間灰飛煙滅，我覺得對她這樣充滿活力的人而言，永遠無法實現夢想，真的很不公平。」

同時國防部也證實另外兩名陣亡官兵的身分，分別為卡羅爾頓(Carrollton)46歲的里佛斯(William Jerome Rivers)和薩凡納(Savannah)23歲的莫菲特(Breonna Alexsondria Moffett)，原本都是派駐喬州摩爾基地(Fort Moore)第926工兵旅(Engineer Brigade)預備役軍人。

第412戰區工兵司令部(Theater Engineer Command)司令拉扎羅斯基(Todd Lazaroski)發表聲明，表達哀悼之意並強調：「我們要知道這群英勇官兵每天冒著生命危險捍衛我們國家安全，他們象徵美國最好的一面，我們應謹記他們的付出與犧牲。」

儘管肖恩也指控伊朗的襲擊行動是「毫無意義的暴力行為」，但對於美軍應該採取何種報復行動的問題，飽受喪女之痛的肖恩坦言：「出於痛失孩子的悲憤，我無法回答。」

桑德斯 國防部 喬州

上一則

伊朗否認參與攻擊 拜登承諾「必將回應」怎麼反擊受矚

下一則

史上最貴 泰勒絲加持 超級盃票價飆到9800元 連富翁也三思

延伸閱讀

駐約旦美軍遇襲初步調查出爐 將敵機誤認為自家無人機

駐約旦美軍遇襲初步調查出爐 將敵機誤認為自家無人機
駐約旦基地遇襲3死 防長矢言採取行動保衛美軍

駐約旦基地遇襲3死 防長矢言採取行動保衛美軍
美軍睡夢中慘遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報

美軍睡夢中慘遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報
彭博：打不打伊朗成拜登連任關鍵 美軍可能採取隱蔽行動

彭博：打不打伊朗成拜登連任關鍵 美軍可能採取隱蔽行動

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
今年20歲的業餘選手登拉普21日技驚四座，奪下美國職業高爾夫巡迴賽冠軍。(美聯社)

20歲業餘選手PGA奪冠 150萬獎金沒了 台灣俞俊安並列第3

2024-01-23 01:25

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺