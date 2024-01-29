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拜登貿易政策受挫 團隊出走 戴琪被指領導不力

記者顏伶如／綜合報導
拜登的貿易團隊崩盤，主事者紛紛求去。圖為美國貿易代表戴琪出席世貿組織在日內瓦的會議。(美聯社)
拜登的貿易團隊崩盤，主事者紛紛求去。圖為美國貿易代表戴琪出席世貿組織在日內瓦的會議。(美聯社)

政治新聞網站Politico報導，四名現任及前任官員透露，拜登政府貿易團隊爆發出走潮，拜登總統的貿易政策目標恐難實現，官員求去原因包括體認到選舉年不可能有重大進展，前總統川普又猛打貿易議題等；貿易團隊表現不佳的問題被歸咎於美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)不僅欠缺調和鼎鼐能力，還跟其他政府部門衝突。

報導指出，拜登政府貿易團隊已有超過六名資深官員離職，離開原因包括貿易政策滯礙難行、無法接受主事者領導方式。出走名單裡有一名原本負責白宮國際經濟事務的官員，執行「以勞工為中心」(worker-centered)拜登貿易政策的三名副貿易代表當中則有兩人離開。

拜登政府2023年遭逢多項貿易政策失敗，例如未能與歐盟達成「綠色鋼鋁政」協議，退出印太經濟架構(Indo-Pacific Economic Framework)貿易對話等。對於如何管制全球數位資訊等貿易政策決定，拜登貿易團隊內部分歧一直未能化解。

拜登的貿易團隊崩盤，主事者紛紛求去。圖為美國貿易代表戴琪(左二)與拜登總統(左一...
拜登的貿易團隊崩盤，主事者紛紛求去。圖為美國貿易代表戴琪(左二)與拜登總統(左一)、副總統賀錦麗(右二)及第一夫人吉兒拜登在白宮。(美聯社)

參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)說，貿易團隊出走潮引發外界對拜登貿易政策的質疑。他說，貿易團隊流失不少人，包括很多「優秀的人」。

報導指出，貿易團隊官員紛紛求去，戴琪成了眾矢之的，遭批評不但缺乏與其他部分合作共同落實政策的誠意，還跟白宮國家安全會議(NSC)等單位為了世界貿易組織(WTO)的數位貿易協商一直鬧意見。

民主黨人士認為，川普可能會在中西部工業帶猛攻貿易議題。

一名知情人士說，戴琪待人嚴厲，沒掌握與其他部門的相處之道，但其實要能合作才能讓份內工作做好。知情人士指出：「士氣問題比其他事情都重要，別的單位都沒有爆發大規模出走潮。」

戴琪的國會盟友、民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)表示，戴琪奉拜登命令執行以勞工為中心的貿易政策，把重心放在擴大國內投資，尤其在製造業領域，「一輩子時間都在往相反方向發展的那些人，當然對此不高興」。

一名助理則說，戴琪並不會直接斥責部屬，而是對論述加以檢視，「有些時候，那些論述根本站不住腳」。

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