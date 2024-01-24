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報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

7州失敗後 佛蒙特州提案徵富人稅 今年至少10州擬議

記者胡玉立／綜合報導
2024年加州、紐約等10個州將嘗試立法徵收富人稅。圖為示威者在紐約曼哈頓街頭示威，倡導加徵富人稅。(路透)
2024年加州、紐約等10個州將嘗試立法徵收富人稅。圖為示威者在紐約曼哈頓街頭示威，倡導加徵富人稅。(路透)

2023年全美有7個州嘗試針對資產和收入開徵新稅，但都未能成功；今年至少有十個州打算嘗試徵收富人稅，最先在本周提出立法草案的是佛蒙特州

支持推動這項全國運動的民主黨進步派人士樂觀相信，各州在新冠疫情後面臨預算緊縮，開徵富人稅法案有機會獲得表決通過；改革稅收制度以解決收入不平等問題的政治時機已經到來。

佛蒙特州立法機構由民主黨控制，本周即將提出的兩項富人稅法案都是由籌款委員會主席、州眾議員科恩海塞爾(Emilie Kornheiser)發起；其一是對淨資產超過1000萬元者徵收資本利得稅，即使這些收益尚未實現亦然；另一法案針對年收入逾50萬元的個人徵收3%邊際稅；支持者認為，此措施可為州財庫注入9800萬元，占年度預算近5%。

科恩海塞爾22日在委員會聽證會介紹法案內容時說：「按照當前稅收結構制定方式，與上層人士相比，中產階級承受過度負擔；我們希望確保所有佛蒙特州人支付公平份額。」

名為「稅收正義倡議」(Tax Justice Initiative)的全國運動在一年前起步，當時包括加州、紐約州和華盛頓州在內的七個州立法者協調推出的聯邦財富稅法案，與麻州參議員華倫2020年競選總統期間提出的法案相符。但這些提案都沒有在委員會通過。

州稅收聯盟(State Revenue Alliance)高級政策和外展總監華琳(Amber Wallin)表示，今年有十個州的議會已推出或努力推出富人稅法案；分別是加州、康乃狄克、夏威夷、馬里蘭、明尼蘇達、內華達、紐約、賓州、佛蒙特和華盛頓州。

主事者努力推動法案表決過關，希望當前對生活成本不斷上升的挫折感和對超級富豪享有許多福利的不滿，匯聚成政治浪潮。

不過，許多共和黨人和民主黨人過去長期抵制將州稅收擴大到個人收入以外範圍，把資產也包括在內；加上今年是選舉年，這麼做可能更缺乏吸引力。

富人稅 佛蒙特州 民主黨

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