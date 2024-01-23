新書爆料：拜登嫌賀錦麗不夠格接班 她也對他不耐煩

右派專欄作家出版新書爆料，指副總統賀錦麗難忍拜登總統的脾氣，而拜登堅持競選連任，也是擔心賀錦麗還不夠資格接任。（美聯社）

華府資深記者史裴林(Charlie Spiering)在爆料新書「業餘時光：白宮裡的賀錦麗 」(Amateur Hour: Kamala Harris in the White House) 寫道，賀錦麗缺乏團隊精神，使得她在副總統任期第一年與拜登 總統伉儷意見相左，而且狀況百出、頻頻出糗。

書中指出，賀錦麗雖然從讀稿機念著陳腔濫調講稿，其實對拜登的不耐煩與不屑幾乎隱藏不住；她動輒以「摧毀靈魂」苛責折磨部屬，經常把「混帳東西」一詞掛在嘴邊。

吉兒拜登也不信任賀錦麗

史裴林在書中指出，賀錦麗展開2024年輔選行程希望與拜登一同連任，但兩人關係早就趨於冷淡，拜登與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)既受不了賀錦麗，也不信任她。

史裴林在立場保守的布萊巴特新聞網(Breitbart News)主跑白宮，採訪期間從前總統歐巴馬 任內開始，經歷川普政府與拜登政府。

賀錦麗是美國史上第一位非裔女性副總統，距離登上總統大位只差一步。「業餘時光」書中指出，拜登決定角逐連任的真實原因是不希望賀錦麗順勢接班成為總統，因為她「不足以勝任」。

當年副手第一人選其實是惠特默

書中指出，拜登考慮2020年競選副手時，心目中第一人選其實是密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)。後來拜登選擇賀錦麗而未挑選萊斯(Susan Rice)，曾引起吉兒‧拜登反對。萊斯是歐巴馬重要親信，曾擔任白宮國家安全顧問。

史裴林在書中寫道，歐巴馬力薦賀錦麗，拜登後來只得接受。2020年民主黨初選辯論會上，賀錦麗曾批判拜登種族歧視，讓拜登頗為難堪。拜登挑選賀錦麗是兌現挑選非裔女性為副手人選的承諾，惠特默則是白人。

史裴林指出，歐巴馬是美國歷史上第一位非裔總統，賀錦麗在加州從默默無名到在迅速走紅政壇並且進入白宮，歐巴馬就是最重要的幕後推手。

書中指出，賀錦麗副總統任內每一項任務幾乎都失敗，包括主管移民事務，她的施政滿意度創下民調史上最低紀錄，比拜登施政滿意度還差；民主黨陣營對於賀錦麗接棒拜登參選2024年早就放棄念頭，因為她連最基本的政治技巧都缺乏，也就是沒辦法好好回答問題，在黨內則沒有溝通能力。