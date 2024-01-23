「周二別出門投票」AI模仿拜登聲音 搗亂新罕州初選

透過AI的深偽造假，已成今年選舉必須提防的手段影響選舉。檢察官正在調查一起假借拜登的電話詐騙，要求新罕州民主黨員不要投票，等11月再投。（路透）

新罕布夏州舉行初選之前，許多民眾接獲仿冒拜登 聲音的機器人「反催票」電話，鼓勵選民不要出門投票 ，州檢察長佛梅拉(John Formella)22日表示，這疑似非法的錄音訊息企圖「打亂並壓制投票」，請州民不要理睬。

美聯社鑑定後發現，機器人錄音電話的聲音，確實像是拜登總統，也有他的慣用語「一堆廢話」等，叫新罕州選民「不如把精力省下來，11月大選時好好投票」。

這通機器人電話說，「星期二的選舉，只會讓共和黨實現他們再度讓川普當選的期望。你這一票要發揮功效的話，要11月才投，不是星期二就投。」

事實上，23日初選有投票，不會排除11月再度投票的權利。拜登本人沒到新罕州拉票，23日的初選票上沒有他的名字，因為他把民主黨 的首場初選地點改到南卡羅來納州。

這通假冒電話的背後主謀是誰，目前還不知道，不過收話人可以從手機上看到電話是發自新罕州民主黨前任黨部主委凱西‧蘇麗文(Kathy Sullivan)的私人電話號碼。

蘇麗文說，21日晚多名選民說接到這麼一通電話後，她立即報警，並向法院申告自己的手機號碼被濫用。

她說，「這些電話未經我許可，把我的手機號碼連到收話人的電話機上。這分明就是干預選舉，用意顯然在騷擾我和其他新罕州選民，因為我們打算星期二投票時在選票上，寫上拜登的名字。」

有多少人接到電話暫時不得而知。蘇麗文說，21日晚她聽說至少有十幾人接到。檢察長辦公室呼籲接到電話的選民，用電子郵件通知州司法廳主管選舉法律的單位。

拜登競選總部總幹事羅德瑞格茲（Julie C. Rodriguez）說，「我們正在積極研議如何立即進一步對應。」「散播假訊息，壓抑投票，刻意破壞自由公平的選舉，這一招不會得逞，有人想要破壞我國民主，我們一定奮力回擊。」