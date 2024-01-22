抗衡中國 歐美進軍非洲建鐵路 聯手搶下安哥拉30年特許權

圖為中鐵21局集團公司2019年10月在洛比托市正式移交洛比托大西洋鐵路給安哥拉來營運，全長1344公里。(新華社)

美國過去十年來一直關注中國「一帶一路 」計劃不斷插旗非洲，其中安哥拉共和國(Angola)便是向中國借最多錢建造基礎設施的國家，看似是美國難以擴大影響力的一國。但中國建造的火車站出紕漏，讓安哥拉棄中投美；歐美2022年聯手搶下洛比托走廊(Lobito Corridor)鐵路項目的30年特許權，讓美國在扳回一城。

華爾街 日報報導，一家中國國營企業2012年丟下一座爛尾火車站，落跑回中國，當地員工表示中國主管沒有告訴任何人電腦密碼，所以十多年來列車時刻表上一直顯示著2012年的發車時間和票價。

安哥拉國營本格拉鐵路公司(Benguela Railway)官員表示，連接西部港口洛比托和東部鄰國剛果的800哩鐵路，沿線中國工程品質低劣、當地無力維修，以致出現車站癱瘓、安全系統故障、伺服器關機、電話斷線、脫軌風險等問題。

這卻為美國創造一個意外的契機，安哥拉2022年拒絕了中國參與恢復營運的投標。

該項目由歐洲財團合資成立的洛比托大西洋鐵路(Lobito Atlantic Railway)負責，其中瑞士貿易巨頭托克集團(Trafigura)及葡萄牙建商Mota-Engil各持49.5%股份，剩下1%為比利時鐵路營運商Vecturis持有。該財團競標途中接洽拜登 政府，才讓美國也參一腳。

拜登政府將改善與非洲的商業關係列為外交政策的優先事項，現在計畫提供2億5千萬元貸款，並確保耗資17億元的洛比托走廊項目成功。

牽線中方投標的中信集團(CITIC Group)在失去洛比托走廊項目新特許權後，還連帶放棄了單獨經營洛比托貨櫃港的特許權。

美國與安哥拉、尚比亞、歐盟和一些國際金融機構去年10月簽署協議，研究興建一條從安哥拉到尚比亞銅礦區的新鐵路走廊可行性；拜登政府最終希望該走廊可連接坦尚尼亞。美駐安哥拉大使穆辛吉(Tulinabo Mushingi)表示，「我要求安哥拉人民給我機會展示美國模式、參與談判和競爭。我知道美國模式最終會吸引他們，他們會選擇美國。」