密西根冰上感人劇…65歲主人意外墜湖 狗狗聰明救援

密西根州一名男子18日意外踩破「楊梅湖」湖面薄冰，跌落冰凍的湖水中，救援的州警利用受困男子飼養的愛犬露比協助救援，及時救回男子性命。(美聯社)

密西根州 一名男子18日意外踩破「楊梅湖」(Arbutus Lake)湖面薄冰，跌落冰凍的湖水中，命在旦夕，所幸救援的州警靈機一動，利用受困男子飼養的愛犬協助救援，及時救回男子性命。

據美聯社報導，特拉弗斯市(Traverse City)一名65歲男子掉入結冰的湖裡，目擊者立即撥打911報警求助，警員貝內茲(Kammeron Bennetts)獲報首先趕到現場。

州警公布貝內茲隨身攝影機所拍到救援過程，畫面顯示男子被困在冰凍的湖水中，只有頭部和肩膀露出冰層，他的寵物狗則陪在主人身邊。

影片顯示，貝內茲先將繩索綁在救生碟(rescue disc)上，再拋給受困男子，結果未能成功。貝內茲靈機一動，向受困男子大喊：「叫你的狗狗過來我這裡，牠會過來嗎？」男子立即回答狗狗名叫露比(Ruby)。

於是貝內茲對著狗大喊並吹口哨：「露比過來！露比過來！」於是露比搖著尾巴乖乖跑向員警，貝內茲將救生碟綁在露比項圈，並指示受困男子將露比叫回身邊。

貝內茲一看到露比回到主人身邊，立刻指示男子抓住魯比身上的救生碟並大喊：「兩腳用力踢，把腳踢到水面上！」

密西根州一名男子18日意外踩破「楊梅湖」湖面薄冰，跌落冰凍的湖水中。圖為這名男子被救援人員救出。(美聯社)

貝內茲除了大聲指示男子抓住救生碟，還不斷使力拉回繩索，終於把受困男子拖出湖水，並拉到湖面安全區。當貝內茲和另一名稍後趕到的消防員聯手將男子拖上岸時，露比身上還綁著救生碟。

警方表示，男子脫險後緊急送醫治療，所幸並無大礙，已經出院。

州警局在社群平台X發文，針對此次救援行動，盛讚露比的英勇表現：「真是個好女孩！貝內茲警員令人讚嘆的冰上救援行動。」並強調：「協助搶救生命！幹得好！貝內茲和露比！最棒的團隊合作，幹得好！」