俄勒岡冰風暴釀悲劇…父母遭電擊致死 懷中嬰奇蹟獲救

俄勒岡州波特蘭市17日在冰風暴中發生電擊悲劇，三人觸電身亡，但九個月大嬰兒被目睹悲劇的18歲鄰居少女馬吉亞．華盛頓(右) 冒險救出。(美聯社)

俄勒岡州 波特蘭市17日在冰風暴中發生了一場電擊悲劇；一名懷孕六個月的21歲女子、她的伴侶和她15歲的弟弟，在路旁停車處相繼滑倒、觸碰到被冰風暴擊落的電線，三人不幸觸電身亡。但他們抱著的九個月大嬰兒，在18歲鄰居少女馬吉亞．華盛頓 (Majiah Washington) 冒險相救下，成功存活下來。

被譽為少年「英雄」的華盛頓，18日在波特蘭消防救援總部回憶當時情景表示，她先是在家中看到窗外有道閃光，向外望去看到一輛汽車車頂上有根倒下的電線，一男一女試圖把一名小嬰兒放進車裡。

俄勒岡州波特蘭市17日在冰風暴中發生電擊悲劇，三人觸電身亡，但九個月大嬰兒被目睹悲劇的18歲鄰居少女馬吉亞．華盛頓(右) 冒險救出。圖為當地消防局舉行記者會。(美聯社)

華盛頓說：「嬰兒的媽媽先是向男子大喊：『把寶寶從車裡抱出來』」，然後她看到男子試圖抱起嬰兒走上結冰斜坡，結果他滑倒向後摔、腳底觸及電線時，她看到火光和煙霧。嬰兒媽媽隨即跑去協助，但她也滑倒觸到電線。小嬰兒向後倒下時，華盛頓跑了出去並撥打911報警。

華盛頓說，隨後，她看到這名女子15歲的弟弟也跑過去幫忙，結果也滑倒並觸碰到電線後倒下；「一切發生得太快，沒有人在動，我很擔心那嬰兒。」

此時，華盛頓注意到嬰兒的頭在動，儘管才目睹了一切，但「知道他還活著」，她仍決定沿車道走到嬰兒身邊。華盛頓說：「我邊蹲邊滑，曾輕觸到嬰兒的父親，但沒有覺得被電擊，然後我從他手中抱走嬰兒。」

華盛頓表示，與她交談的911接線員警告她有觸電風險，但她一心只考慮嬰兒的安全。波特蘭消防救援中心發言人格雷夫斯（Rick Graves）則說：「今天我們幸運地有個孩子獲得了茁壯成長的機會，部分是因為社區成員的英勇行為。」獲救嬰兒已在醫院接受檢查，情況良好。

美聯社報導，俄勒岡州本周因冰風暴來襲已進入緊急狀態 ，至少造成十人死亡。不幸觸電身亡的三名死者分別是：21歲的Tajaliayh Briggs和她15歲的弟弟Ta'Ron Briggs；嬰兒的父親姓名尚未公布。