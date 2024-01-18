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杜魯多：若川普第2任 加拿大恐「不會好受」

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普在愛荷華州共和黨黨團會議大勝，極有可能勢如破竹，最終重回白宮，引發各國憂心。加拿大總統杜魯多與第一任川普交往，有不好的經驗。圖為杜魯多2017年10月訪問白宮。(美聯社)
前總統川普在愛荷華州共和黨黨團會議大勝，極有可能勢如破竹，最終重回白宮，引發各國憂心。加拿大總統杜魯多與第一任川普交往，有不好的經驗。圖為杜魯多2017年10月訪問白宮。(美聯社)

前總統川普在愛阿華州黨團會議大勝後，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)表達了他對川普可能重返白宮的看法；指這將會是「倒退一步」，對加拿大也「不會好受」。

杜魯多17日在蒙特婁商會主辦的一場討論中用法語說道，「第一次並不容易，如果有第二次，也不會容易。」

杜魯多指出，「但我們也無法想像那一天對美國人來說會很輕鬆。對任何(加拿大)總理來說，首要職責就是代表和捍衛加拿大利益；過去幾年我們在這方面一直做得很好。」

他進一步說道：「他們想成為一個樂觀並致力於未來的國家嗎？抑或他們會選擇倒退一步，懷念一個從未存在過的時代，一種民粹主義，反映人們正在經歷的焦慮和憤怒，但這不一定能提供解方」。

但杜魯多不忘提及：「與任何一位美國總統合作，都是巨大的挑戰；即使是像歐巴馬和拜登這樣，和我有很多共同點的人，亦然」。

杜魯多的自由黨政府視應對氣候變遷作為優先事項，他表示，川普第一個任期內，對環境議題幾乎不表任何興趣；杜魯多表示，「顯然，在某些議題上，我完全不同意川普先生的觀點」。

川普擔任總統時與杜魯多的關係並不穩定；2018年，川普還曾指責杜魯多「軟弱、不誠實」。

加拿大人對川普也沒什麼好感。15日公布的1 月份民調顯示，受訪的加拿大民眾中，約有三分之二表示，美國民主無法再承受一次川普次執四年；約半數受訪者表示，美國正在成為一個獨裁國家。

加拿大有75%商品和服務出口到美國，因此特別容易受到美國轉向保護主義的影響。川普上台後，誓言重新談判北美自由貿易協議。渥太華當初花了近兩年時間與美國談判，達成一項大致保護了加拿大利益的三邊協議。

加拿大下一次大選必須在2025年9月之前舉行，自由黨目前聲勢似乎不敵保守黨對手。杜魯多則曾多次批評保守黨從川普運動中汲取靈感。

川普 杜魯多 加拿大

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