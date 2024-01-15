我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

施明德辭世╱不主動、不拒絕 浪漫革命者 情史豐富

記者程嘉文／台北報導
1990年民進黨和台灣人權促進會為甫獲特赦的施明德(右二)與他的妻子艾琳達(左)，舉辦「劫後重逢」記者會。(報系資料照片)
1990年民進黨和台灣人權促進會為甫獲特赦的施明德(右二)與他的妻子艾琳達(左)，舉辦「劫後重逢」記者會。(報系資料照片)

施明德畢生洋溢浪漫革命家氣質，不顧生命與威權政府對抗，飽遭牢獄之苦，但對舊體制與立場不同者，不抱仇恨與報復心理；民進黨執政後拒絕榮華富貴，甚至不顧昔日同志壓力，堅持上街倒扁；始終堅持自己認定道路，對任何當權者都不假詞色。晚年雖逐漸遠離政壇核心，首創中華民國獨立，不必宣布台獨主張，却成為民進黨得以執政的關鍵。

他的私生活顯現革命者的浪漫：施明德入獄前，就與女友生下兩個女兒，多年後雙方為結婚是否有效對簿公堂。1978年與支持黨外運動的美籍女子艾琳達(Linda Gail Arrigo)結婚，施明德1990年出獄投入政治，1995年與艾琳達離婚，次年娶了小27歲的助理陳嘉君，育有兩女。在不主動，不拒絕，不負責態度下，與之傳過風流韻事的女性不在少數，其中不乏知名人士。

施明德雖曾擔任三屆立委，但在國會表現，談不上勤政標準。艾琳達批評他坐牢太久，養成獨行俠與夜生活的作風，與政治公職工作格格不入，沉溺於女人、菸酒，以及外界的奉承。曾任其國會辦公室主任的作家魚夫，形容施明德，像是馬奎斯筆下的拉丁美洲革命家玻利瓦。

施明德告別人世，等於宣告當今政治的主流，是愈來愈多的權謀、精算與媚俗，雖千萬人吾往之的時代，自此一去不返。

施明德 民進黨 中華民國

上一則

施明德辭世╱女兒發文：父親捍衛精神 長長久久茁壯

下一則

學者：台灣最糟不是中國終止ECFA 而是北京啟動貿易戰

延伸閱讀

施明德辭世／陳水扁：先知都是寂寞的 一代梟雄安息吧

施明德辭世／陳水扁：先知都是寂寞的 一代梟雄安息吧
施明德辭世／坐政治黑牢25年 被譽為「台灣曼德拉」

施明德辭世／坐政治黑牢25年 被譽為「台灣曼德拉」
施明德辭世／蔡英文趕赴見最後一面 民進黨全力協辦後事

施明德辭世／蔡英文趕赴見最後一面 民進黨全力協辦後事
施明德辭世／女兒：父親沒有忌日只有生日 一生捍衛價值會長久茁壯

施明德辭世／女兒：父親沒有忌日只有生日 一生捍衛價值會長久茁壯

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

2024-01-08 13:34
北韓領導人金正恩胞妹金與正。(路透)

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

2024-01-07 14:25
馬斯克。(路透)

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

2024-01-07 14:13

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗