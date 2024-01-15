施明德辭世╱不主動、不拒絕 浪漫革命者 情史豐富

1990年民進黨和台灣人權促進會為甫獲特赦的施明德(右二)與他的妻子艾琳達(左)，舉辦「劫後重逢」記者會。(報系資料照片)

施明德 畢生洋溢浪漫革命家氣質，不顧生命與威權政府對抗，飽遭牢獄之苦，但對舊體制與立場不同者，不抱仇恨與報復心理；民進黨 執政後拒絕榮華富貴，甚至不顧昔日同志壓力，堅持上街倒扁；始終堅持自己認定道路，對任何當權者都不假詞色。晚年雖逐漸遠離政壇核心，首創中華民國 獨立，不必宣布台獨主張，却成為民進黨得以執政的關鍵。

他的私生活顯現革命者的浪漫：施明德入獄前，就與女友生下兩個女兒，多年後雙方為結婚是否有效對簿公堂。1978年與支持黨外運動的美籍女子艾琳達(Linda Gail Arrigo)結婚，施明德1990年出獄投入政治，1995年與艾琳達離婚，次年娶了小27歲的助理陳嘉君，育有兩女。在不主動，不拒絕，不負責態度下，與之傳過風流韻事的女性不在少數，其中不乏知名人士。

施明德雖曾擔任三屆立委，但在國會表現，談不上勤政標準。艾琳達批評他坐牢太久，養成獨行俠與夜生活的作風，與政治公職工作格格不入，沉溺於女人、菸酒，以及外界的奉承。曾任其國會辦公室主任的作家魚夫，形容施明德，像是馬奎斯筆下的拉丁美洲革命家玻利瓦。

施明德告別人世，等於宣告當今政治的主流，是愈來愈多的權謀、精算與媚俗，雖千萬人吾往之的時代，自此一去不返。