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額度不滿1.2萬元+已分期償付逾10年…學貸餘債不用還了

記者張聲肇／綜合報導
拜登政府繼續推動有條件豁免學貸，圖為維權者在最高法院舉行示威，要求合法免除學貸。(路透)
拜登政府繼續推動有條件豁免學貸，圖為維權者在最高法院舉行示威，要求合法免除學貸。(路透)

拜登總統12日宣布，2月起展開新一輪學生貸款債務豁免，凡學貸不滿1萬2000元，又已分期償付10年以上的人，餘債將取消；這項措施原定7月實施，拜登說為了讓欠債人減輕負擔，因此提前開始。

要豁免這項學貸，得先登記參加名為SAVE的學貸減免計畫；教育部說，目前不清楚有多少人符合2月取消餘債的資格。

拜登去年為數百萬欠學貸的人減免最高2萬元餘債時，也宣布SAVE計畫。最高法院已經裁定他不能大規模減免學貸，但已在分期還債的人，政府仍有行政權限區隔處理；國會共和黨議員去年企圖透過通過立法或決議的手段阻擋，但無功而返。

如今，拜登反而加速免學貸動作，共和黨自然惱火，說他為了2024年連任，使出「政策買票」手段。共和黨籍眾院教育與勞工委員會主席佛克斯(Virginia Foxx，北卡州)說，拜登這招只會火上加油。

最新的減免辦法比過去根據目前收入情況減免的辦法更慷慨，把免除餘債的條件，從已分期償還20至25年，縮短為10年，不符免繳餘債資格的人，每月償還額也予降低。

當年學貸額超過1萬2000元的人，仍有減免餘債的機會。超過1萬2000元的每1000元，從10年往上加一年，到達一定「分期償債」年限後，即可免償剩餘債務。大學學債償還年限最多20年，研究所學貸最多25年後，即可豁免償付餘額。

2月起免付餘額的受惠人主要是讀社區大學的人，教育部長卡多納說，新辦法的目的就是讓社區大學欠下學貸的人享受到「歷來最快」的免債優惠，他們可以提早少背一項債務。

共和黨不滿這決策「嘉惠有大學學歷的有錢人」，犧牲「沒讀大學的納稅人」，也有人批評提早結束學貸負擔，是「走後門」實施社區大學免費政策。拜登確實鼓吹過這點，但不獲國會支持。

教育部說，下月起，會通知符合免繳餘額的人，符合資格但還沒登記SAVE計畫的人，也會收到通知。

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