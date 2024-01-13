聯邦政府若關門 IRS憂擾亂報稅季

國稅局說，該局已追回富豪欠稅3億6000萬元，圖為國稅局長沃菲爾在國會說明2024年財政預算。(美聯社)

2024年納稅季將於29日啟動，倘若國會未能通過新撥款協議，國稅局(IRS )將面臨撥款中斷窘境；IRS局長沃菲爾(Danny Werfel)12日表示，IRS以前沒遇過政府在報稅 季關門的情況，目前已為此採取部分措施；若未來幾周聯邦政府關門，確實可能擾亂即將開始的報稅季，IRS「將盡一切努力」減少干擾。

與此同時，沃菲爾也強調，IRS將繼續優先審計未提交納稅申報表或未繳稅的富人。他表示，2022年8月「減少通貨膨脹 法案」簽署為法律，IRS獲得數百億元推動現代化經費，已初步成功從逾175名高收入納稅人那裡徵收3800萬元；現在IRS持續追查另外1600名富人，其中900多起已移交稅務官員，目前已徵收4億8200萬元。

沃菲爾表示，IRS以前經歷過關門狀況，但不曾遇過在申報季節中期關門狀況，因此「存在一些不確定性」；倘若遇上關門，IRS將設法維持某些業務，「報稅季節不順風險的確會增加」。

國稅局目前也面臨持續改善納稅人服務的壓力，包括減少對納稅申報表有疑問者的電話等待時間等等。民主黨在2022年「減少通貨膨脹法案」批准提供800億元經費給IRS推動現代化，但國會共和黨人正要求收回其中部分資金。一項涉及IRS經費的聯邦機構設定最高支出限制協議，要求在一年內加速削減這類經費200億元，而不是去年6月商定的兩年期限。

沃菲爾表示，IRS正努力維持既有投資計畫，以改善客戶服務、強化資訊科技、加強稅務合規和執法。去年10月IRS從欠稅百萬富翁處追回1億2200萬元稅款，現在總計追回了近5億元逃稅富人積欠稅款。

沃菲爾表示，削減經費協議要到後期「才會影響我們的努力」，目前IRS仍有來自「減少通貨膨脹法案」的600億元經費，可以用於改善收款和納稅人服務。他說：「我們的目的是利用這筆資金，為納稅人提供最大的幫助。」他希望IRS持續改變的「正面影響」，可以促使立法者在未來幾年恢復提供IRS完整經費。