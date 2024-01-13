我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

聯邦政府若關門 IRS憂擾亂報稅季

記者胡玉立／綜合報導
國稅局說，該局已追回富豪欠稅3億6000萬元，圖為國稅局長沃菲爾在國會說明2024年財政預算。(美聯社)
國稅局說，該局已追回富豪欠稅3億6000萬元，圖為國稅局長沃菲爾在國會說明2024年財政預算。(美聯社)

2024年納稅季將於29日啟動，倘若國會未能通過新撥款協議，國稅局(IRS)將面臨撥款中斷窘境；IRS局長沃菲爾(Danny Werfel)12日表示，IRS以前沒遇過政府在報稅季關門的情況，目前已為此採取部分措施；若未來幾周聯邦政府關門，確實可能擾亂即將開始的報稅季，IRS「將盡一切努力」減少干擾。

與此同時，沃菲爾也強調，IRS將繼續優先審計未提交納稅申報表或未繳稅的富人。他表示，2022年8月「減少通貨膨脹法案」簽署為法律，IRS獲得數百億元推動現代化經費，已初步成功從逾175名高收入納稅人那裡徵收3800萬元；現在IRS持續追查另外1600名富人，其中900多起已移交稅務官員，目前已徵收4億8200萬元。

沃菲爾表示，IRS以前經歷過關門狀況，但不曾遇過在申報季節中期關門狀況，因此「存在一些不確定性」；倘若遇上關門，IRS將設法維持某些業務，「報稅季節不順風險的確會增加」。

國稅局目前也面臨持續改善納稅人服務的壓力，包括減少對納稅申報表有疑問者的電話等待時間等等。民主黨在2022年「減少通貨膨脹法案」批准提供800億元經費給IRS推動現代化，但國會共和黨人正要求收回其中部分資金。一項涉及IRS經費的聯邦機構設定最高支出限制協議，要求在一年內加速削減這類經費200億元，而不是去年6月商定的兩年期限。

沃菲爾表示，IRS正努力維持既有投資計畫，以改善客戶服務、強化資訊科技、加強稅務合規和執法。去年10月IRS從欠稅百萬富翁處追回1億2200萬元稅款，現在總計追回了近5億元逃稅富人積欠稅款。

沃菲爾表示，削減經費協議要到後期「才會影響我們的努力」，目前IRS仍有來自「減少通貨膨脹法案」的600億元經費，可以用於改善收款和納稅人服務。他說：「我們的目的是利用這筆資金，為納稅人提供最大的幫助。」他希望IRS持續改變的「正面影響」，可以促使立法者在未來幾年恢復提供IRS完整經費。

IRS 報稅 通貨膨脹

上一則

額度不滿1.2萬元+已分期償付逾10年…學貸餘債不用還了

下一則

新聞眼／賴蕭強打蔡英文8年政績牌 人民打分數

延伸閱讀

報稅季月底開始 政府關門怎麼辦？IRS：沒遇過 確實會亂

報稅季月底開始 政府關門怎麼辦？IRS：沒遇過 確實會亂
陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車
紐約市府公共安全會議 揭祕新型詐騙模式

紐約市府公共安全會議 揭祕新型詐騙模式
報稅季1/29啟動 4月15日截止 最快21天內退稅

報稅季1/29啟動 4月15日截止 最快21天內退稅

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

2024-01-08 13:34
北韓領導人金正恩胞妹金與正。(路透)

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

2024-01-07 14:25
馬斯克。(路透)

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

2024-01-07 14:13

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金