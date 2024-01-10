我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

卡關逾10個月… 拜登再次提名蘇維思 出任勞工部長

編譯廖振堯／綜合9日電
勞工部長人事案在參院卡關逾10個月，拜登總統仍然堅持提名蘇維思出任。(美聯社)
勞工部長人事案在參院卡關逾10個月，拜登總統仍然堅持提名蘇維思出任。(美聯社)

前任勞工部長華爾希(Marty Walsh)去年2月卸任之後，由副部長蘇維思(Julie Su)代理部長，自那時起，拜登總統便提名她接任勞工部長；雖然提名案在參院卡關超過十個月，但白宮8日宣布，拜登仍重新提名蘇維思出任勞工部長。

若人事案通過，蘇維思將成為拜登內閣首位部長級的華裔人士。

美聯社報導，重新提名蘇維思的決定在普遍預料中；這項提名案去年4月獲得參院健康、教育、勞工和退休金委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions，HELP)全體民主黨成員支持，但沒有共和黨人支持，最後連通過門檻需要的50張參議員同意票都難以取得；搖擺不定的參議員表示，她在勞資之間談判方面的經驗很少，並點出她反商業的立場。

共和黨人似乎一致反對，路易斯安納州參議員卡西迪(Bill Cassidy)去年4月便說蘇維思2019年擔任加州勞工廳長(California Labor and Workforce Development Agency)時不公平地偏袒工會。

蘇維思本身有多年民權律師資歷，出任勞工部代理部長後在2022年參與協調勞工與貨運鐵路公司之間的談判、2023年參與西海岸碼頭工人的勞工協議談判，亦努力擴大員工培訓計畫並打擊薪資苛扣。

伊利諾州民主黨參議員達克沃思(Tammy Duckworth)仍支持蘇維思及拜登提名的決定，讚揚蘇維思擔任勞工部代理部長及副部長以來已經證明具備能力，「無論是努力加強學徒計畫、幫助談判鐵路、港口和汽車公司等行業的協議，蘇維思都在促進工人權利並完成任務。」

勞工部 拜登 參議員

上一則

80小時篩選3260萬種材料… 微軟AI研製新電池 鋰用量少

下一則

美中軍事對話 美提台海和平穩定重要性

延伸閱讀

奧斯丁住院未報備 白宮下令：內閣部長生病不能上班要通報

奧斯丁住院未報備 白宮下令：內閣部長生病不能上班要通報
誰贏都一樣 美大選被列全球2024頭號政治風險

誰贏都一樣 美大選被列全球2024頭號政治風險
劉建超訪美呼籲 拜登政府恪守不支持台獨立場

劉建超訪美呼籲 拜登政府恪守不支持台獨立場
即使遭川普抨擊也不該畏縮 克魯曼：Fed應開始降利率

即使遭川普抨擊也不該畏縮 克魯曼：Fed應開始降利率

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
2019年在紐約市獄中自殺的艾普斯坦。(美聯社)

淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

2024-01-04 01:30
設在波士頓與華府地區的六間高檔妓院，可能是俄、中、南韓所設的美人計圈套，妓院網站以亞洲「女模」招徠顧客。(截自X@Daily Mail)

波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

2024-01-04 12:05
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)

歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料

2024-01-04 04:53
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬