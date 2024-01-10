卡關逾10個月… 拜登再次提名蘇維思 出任勞工部長

勞工部長人事案在參院卡關逾10個月，拜登總統仍然堅持提名蘇維思出任。(美聯社)

前任勞工部 長華爾希(Marty Walsh)去年2月卸任之後，由副部長蘇維思(Julie Su)代理部長，自那時起，拜登 總統便提名她接任勞工部長；雖然提名案在參院卡關超過十個月，但白宮8日宣布，拜登仍重新提名蘇維思出任勞工部長。

若人事案通過，蘇維思將成為拜登內閣首位部長級的華裔人士。

美聯社報導，重新提名蘇維思的決定在普遍預料中；這項提名案去年4月獲得參院健康、教育、勞工和退休金委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions，HELP)全體民主黨成員支持，但沒有共和黨人支持，最後連通過門檻需要的50張參議員 同意票都難以取得；搖擺不定的參議員表示，她在勞資之間談判方面的經驗很少，並點出她反商業的立場。

共和黨人似乎一致反對，路易斯安納州參議員卡西迪(Bill Cassidy)去年4月便說蘇維思2019年擔任加州勞工廳長(California Labor and Workforce Development Agency)時不公平地偏袒工會。

蘇維思本身有多年民權律師資歷，出任勞工部代理部長後在2022年參與協調勞工與貨運鐵路公司之間的談判、2023年參與西海岸碼頭工人的勞工協議談判，亦努力擴大員工培訓計畫並打擊薪資苛扣。

伊利諾州民主黨參議員達克沃思(Tammy Duckworth)仍支持蘇維思及拜登提名的決定，讚揚蘇維思擔任勞工部代理部長及副部長以來已經證明具備能力，「無論是努力加強學徒計畫、幫助談判鐵路、港口和汽車公司等行業的協議，蘇維思都在促進工人權利並完成任務。」