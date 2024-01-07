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華郵：歐巴馬憂拜登選情 「集結昔日選將」親自介入選戰

編譯盧炯燊／綜合6日電
拜登總統(左)連任選情堪憂，前總統歐巴馬(右)親自介入，昔日親信都已集結，力助拜登。(路透)
拜登總統(左)連任選情堪憂，前總統歐巴馬(右)親自介入，昔日親信都已集結，力助拜登。(路透)

拜登總統競逐連任意決，可惜情況不如理想，就連他的前任老闆、前總統歐巴馬也擔心不已，多次提醒拜登團隊。華盛頓郵報6日報導，消息來源指歐巴馬曾與拜登利用例行午餐會時談話表達關切，除給拜登種種意見外，更吹響集結號，讓昔日親信歸隊協助拜登。

報導指，據三名知情人士透露，歐巴馬近幾個月的兩人談話中，直接了當的質疑拜登的連任競選團隊結構。並向拜登的幕僚及盟友等表示，競選團隊有權「將在外軍令有所不受」，可以在未獲白宮批准的情況下做出決定。

拜登競選總部目前設在拜登老家的德拉瓦州威明頓市(Wilmington)，由拜登總統親信羅朱莉．羅德瑞茲(Julie Chavez Rodriguez)出掌競選經理。

其中一名人士更說，歐巴馬向拜登的顧問建議，競選團隊有必要在德拉瓦州威明頓市的競選總部，配備更多高層決策者，已經就位者更須賦予更多權力，不必事事向白宮請示。

目前拜登總統把多數最信任的幕僚都留在白宮，但競選總部的很多決定都要先讓白宮知道。

儘管歐巴馬沒有推薦具體人選，但提到協助他兩度打贏總統選戰的政治幕僚普勞夫(David Plouffe)，認為他是拜登競選團隊所需的高級策士。在歐巴馬任內，普勞夫出任白宮顧問。

另外一位知情人士稱，兩人密談是近幾個月在白宮一次私人午餐期間展開，討論了包括2024年大選在內的一系列話題。這是由拜登邀請，外界從未報導過。拜登定期與歐巴馬餐敘，聽取老長官的意見。

期間歐巴馬指出了他2012年競選連任成功所在，當時原在白宮的一些高級幕僚，包括艾哲洛(David Axelrod)及麥西納(Jim Messina)，2021年都先離開白宮到芝加哥成立競選總部，負責歐巴馬的競選連任活動。這與拜登將最親密的幕僚仍然留在白宮的做法形成鮮明對比。

知情人士也說，歐巴馬也建議拜登向他的前競選助手尋求建議，拜登官員表示他們已經這麼做了。而艾哲洛5日暗示，他們昔日協助歐巴馬的人，有部分會投入選戰。

除了給拜登建言外，歐巴馬對拜登身邊的人的態度更加明確，暗示競選活動需要採取積極行動，反映他認為拜登團隊在競爭激烈的競選中沒有敏捷反應。

歐巴馬並非唯一擔心拜登選情的人，目前拜登競選團隊任何重要舉措都首先由白宮負責，這引起了不少民主黨人的擔憂，因為一場激烈競選必須對瞬息萬變的事態發展作出反應。

歐巴馬和白宮發言人對於有關消息拒絕置評。

拜登 歐巴馬 白宮

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