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策畫襲美人員…蘇雷曼尼主導國際恐襲 被視為伊朗英雄

記者胡玉立／綜合報導
德黑蘭一名伊朗女孩3日手持伊朗前革命衛隊指揮官蘇雷曼尼的肖像，紀念他四年前遭美國刺殺事件。(美聯社)
德黑蘭一名伊朗女孩3日手持伊朗前革命衛隊指揮官蘇雷曼尼的肖像，紀念他四年前遭美國刺殺事件。(美聯社)

2020年1月3日，伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼(Qassim Suleimani)抵達伊拉克巴格達國際機場，遭時任總統川普授權的美軍無人機攻擊身亡；蘇雷曼尼是伊朗最有權勢的指揮官，在伊朗被許多人視為英雄；但在美國，他被視為國際恐怖主義活動的幕後力量，一直在策畫襲擊美國外交軍事人員。

紐約時報報導，在一些伊朗人看來，蘇雷曼尼是神話般的人物，人稱「戰士哲學家」，在伊朗對敵作戰中扮演關鍵角色。他建立了一個民兵聯盟，捍衛伊朗在中東的利益，對抗美國和以色列，幫助擊敗在敘利亞和伊拉克的伊斯蘭國(Islamic State)。

蘇雷曼尼20歲出頭加入伊斯蘭革命衛隊，1980年代兩伊戰爭期間崛起，1998年成為伊朗軍事安全機構革命衛隊聖城部隊指揮官。他在伊拉克和敘利亞創建了一個由什葉派領導的組織網絡，幫助支持其他武裝激進組織，其中包括後來統治加薩的哈瑪斯和黎巴嫩真主黨在內。

美國官員指責他造成數百名美國人在伊拉克死亡。2020年1月下令殺害蘇雷曼尼的時任總統川普說，殺他是為了「停止戰爭」。

蘇雷曼尼去世後，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)呼籲公眾哀悼三天，然後進行報復。幾天後，伊朗攻擊伊拉克駐有美軍的兩個基地，同一天，伊朗飛彈擊中烏克蘭航空一架飛機，造成機上176人全數罹難。伊朗在否認責任數天後宣布，他們意外擊落了這架客機。

接下來的幾年裡，蘇雷曼尼在伊朗的支持者豎立了許多他的雕像，每年組織紀念活動吸引數千人參加，3日遭受炸彈攻擊、導致上百人死亡的蘇雷曼尼忌日紀念活動，即是其一。

伊朗總統萊希3日在德黑蘭主持悼念伊朗前革命衛隊最高指揮官蘇雷曼尼折逝世四周年紀念...
伊朗總統萊希3日在德黑蘭主持悼念伊朗前革命衛隊最高指揮官蘇雷曼尼折逝世四周年紀念活動。蘇雷曼尼2020年1月3日在德黑蘭遭美國剌殺身亡。(路透)

伊朗 川普 加薩

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