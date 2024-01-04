策畫襲美人員…蘇雷曼尼主導國際恐襲 被視為伊朗英雄
2020年1月3日，伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼(Qassim Suleimani)抵達伊拉克巴格達國際機場，遭時任總統川普授權的美軍無人機攻擊身亡；蘇雷曼尼是伊朗最有權勢的指揮官，在伊朗被許多人視為英雄；但在美國，他被視為國際恐怖主義活動的幕後力量，一直在策畫襲擊美國外交軍事人員。
紐約時報報導，在一些伊朗人看來，蘇雷曼尼是神話般的人物，人稱「戰士哲學家」，在伊朗對敵作戰中扮演關鍵角色。他建立了一個民兵聯盟，捍衛伊朗在中東的利益，對抗美國和以色列，幫助擊敗在敘利亞和伊拉克的伊斯蘭國(Islamic State)。
蘇雷曼尼20歲出頭加入伊斯蘭革命衛隊，1980年代兩伊戰爭期間崛起，1998年成為伊朗軍事安全機構革命衛隊聖城部隊指揮官。他在伊拉克和敘利亞創建了一個由什葉派領導的組織網絡，幫助支持其他武裝激進組織，其中包括後來統治加薩的哈瑪斯和黎巴嫩真主黨在內。
美國官員指責他造成數百名美國人在伊拉克死亡。2020年1月下令殺害蘇雷曼尼的時任總統川普說，殺他是為了「停止戰爭」。
蘇雷曼尼去世後，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)呼籲公眾哀悼三天，然後進行報復。幾天後，伊朗攻擊伊拉克駐有美軍的兩個基地，同一天，伊朗飛彈擊中烏克蘭航空一架飛機，造成機上176人全數罹難。伊朗在否認責任數天後宣布，他們意外擊落了這架客機。
接下來的幾年裡，蘇雷曼尼在伊朗的支持者豎立了許多他的雕像，每年組織紀念活動吸引數千人參加，3日遭受炸彈攻擊、導致上百人死亡的蘇雷曼尼忌日紀念活動，即是其一。
上一則
歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料
下一則
FB留言