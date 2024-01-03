日航撞機／「以為死定了」窗外起火、艙內濃煙…乘客逃生影片曝光
日本航空編號516班機2日下午降落東京羽田機場時，與日本海上保安廳軍機在跑道相撞，立即起火，冒出濃煙，十分危險；由機上乘客拍下的影片顯示，他們前幾分鐘驚恐萬分，不敢相信碰到這種事；官方目前事故調查的重心，在兩機與飛航管制中心的通訊。
英國廣播公司(BBC)報導，17歲瑞典人迪伯(Anton Deibe)是機上乘客，他描述撞機之後，幾分鐘內整個客艙就充滿濃煙，臭如地獄的硫磺火；乘客們都趴到地板上，逃生門打開，乘客們往出口擠去，不曉得該去哪兒，所以只能奔跑到空地，場面十分紊亂，幸好自己、雙親與妹妹全都平安逃離，並未受傷。
59歲乘客山根敏史表示，自己覺得飛機先是傾側，再發生巨大碰撞；另一不具名乘客描述，飛機發生碰撞，像是降落時撞到什麼，自己瞧見窗外起火。
惡臭濃煙讓鏡頭模糊
班機靜止後，有些乘客用手機拍下猶在冒出火花的客機引擎；另一名乘客拍下客艙內部，但惡臭濃煙很快就令鏡頭前一切模糊；乘客們大叫，機組人員指揮他們接下來該怎麼做。
一名女性乘客表示，飛機靜止後火勢變強，機上漆黑，客艙內很熱，老實講，以為自己死定了。
客機緊急逃生滑梯張開後，視頻及相片顯示，人們開始跳下去，有些人在逃命過程中跌倒，眾人由燃燒中的客艙中脫身，跑到較安全地方。
飛航專家馬奇拉斯(Alex Macheras)表示，機組人員在撞機後的前幾分鐘，設法辦到最標準的疏散，頭90秒火勢「隔離在一個區域」，容他們取得短暫時間窗口，讓乘客及自己都能逃離。所有逃生門均開啟，而機組人員顯然了解哪些逃生門沒被火舌裹住。
日航該班機機型為空中巴士A-350，與其相撞的是海上保安廳編號MA-722班機，後者機型為遠小得多的龐巴迪DHC8-300，機上五人遇難，僅機長倖存，但也受到重傷。
日本國土交通省與海防隊官員表示，仍在確認日航班機、海保廳班機與飛航管制員之間的通訊，了解塔台是否有疏失。
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