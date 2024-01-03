日航撞機／「以為死定了」窗外起火、艙內濃煙…乘客逃生影片曝光

等待逃離的日航乘客，用口罩暫時阻擋機上的濃煙。（路透）

日本 航空編號516班機2日下午降落東京羽田機場時，與日本海上保安廳軍機在跑道相撞，立即起火，冒出濃煙，十分危險；由機上乘客拍下的影片顯示，他們前幾分鐘驚恐萬分，不敢相信碰到這種事；官方目前事故調查的重心，在兩機與飛航管制中心的通訊。

英國廣播公司(BBC)報導，17歲瑞典 人迪伯(Anton Deibe)是機上乘客，他描述撞機之後，幾分鐘內整個客艙就充滿濃煙，臭如地獄的硫磺火；乘客們都趴到地板上，逃生門打開，乘客們往出口擠去，不曉得該去哪兒，所以只能奔跑到空地，場面十分紊亂，幸好自己、雙親與妹妹全都平安逃離，並未受傷。

59歲乘客山根敏史表示，自己覺得飛機先是傾側，再發生巨大碰撞；另一不具名乘客描述，飛機發生碰撞，像是降落時撞到什麼，自己瞧見窗外起火。

惡臭濃煙讓鏡頭模糊

班機靜止後，有些乘客用手機拍下猶在冒出火花的客機引擎；另一名乘客拍下客艙內部，但惡臭濃煙很快就令鏡頭前一切模糊；乘客們大叫，機組人員指揮他們接下來該怎麼做。

一名女性乘客表示，飛機靜止後火勢變強，機上漆黑，客艙內很熱，老實講，以為自己死定了。

Cảnh tượng 'như địa ngục' trong khoang máy bay Nhật bốc cháy 😱

Hành khách cho biết mọi người đã rất hoảng loạn khi khói độc tràn vào khoang máy bay của Japan Airlines, trước khi được hướng dẫn thoát hiểm bằng máng trượt.



Chiếc Aibus A350-900 của hãng… pic.twitter.com/P3OJ44FX6i — Victor Vu (@messi_ola99) 2024年1月3日

客機緊急逃生滑梯張開後，視頻及相片顯示，人們開始跳下去，有些人在逃命過程中跌倒，眾人由燃燒中的客艙中脫身，跑到較安全地方。

從圖片上可見機身右側逃生門，有乘客滑下救生梯逃生。(取自X/ricole0704)

飛航專家馬奇拉斯(Alex Macheras)表示，機組人員在撞機後的前幾分鐘，設法辦到最標準的疏散，頭90秒火勢「隔離在一個區域」，容他們取得短暫時間窗口，讓乘客及自己都能逃離。所有逃生門均開啟，而機組人員顯然了解哪些逃生門沒被火舌裹住。

日航該班機機型為空中巴士A-350，與其相撞的是海上保安廳編號MA-722班機，後者機型為遠小得多的龐巴迪DHC8-300，機上五人遇難，僅機長倖存，但也受到重傷。

日本國土交通省與海防隊官員表示，仍在確認日航班機、海保廳班機與飛航管制員之間的通訊，了解塔台是否有疏失。