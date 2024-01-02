日本位環太平洋火山帶 建築物是全世界最抗震國家之一

日本發生強震，石川縣輪島市受創嚴重，圖為當地民房坍塌。(美聯社)

歷經多次大地震 災害的日本 ，從過往經驗中，持續加強當地建築物防震能力以及教育民眾防災演練意識，希望能藉此降低地震帶來的生命財產損失。

紐約時報報導，日本地處於地震活躍的環太平洋火山帶(Ring of Fire)，由於國內經常出現大地震與海嘯，頻率之高讓日本得以在過去100年來，想方設法讓國內建築物成為全世界最抗震的建築物之一。憑藉著投資 、政府法令以及當地對地震風險高度敏感的工程文化，幫助日本得以在強大地震中拯救生命，並在每次地震後實施更新的保護措施。

強震後，石川縣加賀市一處商業建築的牆壁坍塌。(路透)

例如歷經19世紀末的美濃尾張(Mino-Owari)地震，以及1923年的關東大地震奪走超過14萬人性命，讓日本積極研究更堅固的建築物並推出新的營建標準；接下去的數十年，每次發生大地震都促使有關部門採取措施進一步改善實踐和法規。

日本當局目前仍在評估1日石川縣(Ishikawa)地震災後受損的程度，日本放送協會(NHK)報導，當地消防單位已接獲多起房屋倒塌及民眾受困的通報。

1995年發生阪神大地震造成6000人死亡後，日本投資數十億美元於打造更安全建築結構的技術研究以及讓國內老舊建物更加穩固；到了2011年，日本東北部海岸發生芮氏8.9地震並引發大規模海嘯以及造成福島電廠發生核災時，許多建築物已經受到安全措施保護，例如加裝額外的鋼支撐、橡膠墊和液壓吸震器等。

大阪環球影城的遊客在地震時蹲在空曠處避難。(路透)

該次造成超過1萬9000人死亡的地震後，日本隨後採取一系列措施，包括建造或重建高大的海堤來保護沿海社區，同時建立自動警報感測器來提醒居民並關閉防洪閘門；除此之外，地震和海嘯演習對於日本民眾來說也已是常態。

專家表示，日本的建築法規比美國更為嚴格，美國當局採用了保護性較低的最低標準，並由個人決定居住的建築應有多少抗震能力。