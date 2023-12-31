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「旋轉門」的新轉變：前國防高官轉行科技創投 遊說軍費

編譯潘勛／綜合30日電
川普政府內的國防部長艾思博已轉換跑道，改做民間國防遊說。(美聯社)
川普政府內的國防部長艾思博已轉換跑道，改做民間國防遊說。(美聯社)

愈來愈多退休及離職國防部官員加入投資顧問業，促使聯邦挹注資金到國防科技創投公司；他們運用自己在華府的關係網，獲利於把新一代武器賣給國防部，可謂代表「旋轉門」的新轉變，連結五角大廈及軍火承包生意。

紐約時報30日報導，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)等高級官員12月在雷根總統圖書館集會時，才得悉一項關係重大的發展，因為國防科技初創公司的崛起，國防遊說界已經改觀。

這場政府高級官員與國防武器產業的菁英聚會上，有一個人數快速成長的團體，由前五角大廈及軍方官員組成，他們加入創投資本公司，用自己的人脈來賣武器，可謂走經旋轉門的新路線。

紐時已認出至少50位前國防部及國家安全官員，他們大多在過去五年由聯邦政府離職，現任職國防相關的創投資本或者私募證券業，擔任執行長或者顧問；而且可以證實，他們依然定期與國防部官員或國會議員互動，促使政策轉變，或增加軍費開支，而讓他們投資的公司獲利。

退休將領及離職國防部高層以往慣常轉職到規模大且行之有年的武器承包商如洛克希德馬丁及波音。但現在，他們日益投入創投資本機構；那些機構合計起來，挹注數十億元資金到矽谷風格的初創公司，向國防部兜售新的作戰工具，例如自動、可斃敵的無人機、超音速噴射戰機及太空偵監裝備。

這條通往民營部門的新路子，也指出美國多管齊下，就駕馭科技進展而變得更靈活，以維持軍事優勢，勝過中國等對手。

但創投公司與國防部決策者關係密切，也讓懸之已久的問題，也就是產業管道及影響力出現新轉折；目前國防部受到壓力，要重新思考如何分配其龐大的軍備採購預算。

奧斯丁前往雷根圖書館開會，川普時代擔任國防部長的艾思博(Mark Esper)拿著創投資本公司「Red Cell」的名片在場。Red Cell投資不少新的軍事初創公司如Epirus，這家公司致力於反無人機科技；艾思博表示，他幫該公司吸引國防部高層的注意。

同時受邀賓客之中，還有前陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)、前五角大廈創新部門主管沙赫(Raj Shah)；兩人現都任職創投機構。

國防部 投資 五角大廈

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