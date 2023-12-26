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烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

烏棄俄東正教傳統 首過12／25聖誕節 平安夜仍遭砲襲

編譯廖振堯／綜合25日電
烏克蘭過去依循與俄羅斯一樣的傳統在1月7日才過聖誕節，但在俄國入侵烏克蘭後，基輔民眾也與西方國家一樣選在12月25日過節。（歐新社）
烏克蘭過去依循與俄羅斯一樣的傳統在1月7日才過聖誕節，但在俄國入侵烏克蘭後，基輔民眾也與西方國家一樣選在12月25日過節。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)今年7月修法更改聖誕節日期為12月25日，不再跟隨俄羅斯東正教使用的「儒略曆」(Julian calendar)在1月7日慶祝。但在首個官定公曆聖誕節前的平安夜，依然遭到俄羅斯砲襲，連過節也不得安寧。

美聯社報導，東正教是烏克蘭的主要信仰，烏克蘭東正教教會成立後與俄羅斯東正教會分裂，不承認其權威，但於2019年受到東正教最高權威君士坦丁堡普世牧首的全面承認。

烏克蘭東正教教會在俄烏戰爭爆發後，去年宣布與莫斯科斷絕關係、成為自治教會，然而其教區繼續遵循與俄羅斯教堂相同的日曆。許多烏克蘭人熱情地接受改在12月25日慶祝聖誕節，反映出當地人民強烈不滿俄羅斯長達22個月的入侵，以及民族認同的主張正慢慢改變。

烏克蘭婦女穿著傳統服飾，與西方國家同日在新曆的12月25日慶祝聖誕節。（美聯社）
烏克蘭婦女穿著傳統服飾，與西方國家同日在新曆的12月25日慶祝聖誕節。（美聯社）

44歲的軍人科尼克(Yevhen Konyk)稱這是歷史正義，「世界要向前進，我們國家的傳統也要一起向前進，克服我們所擁有的帝國殘餘傳統。」

但襲擊不分節日，烏克蘭官員指出俄羅斯在平安夜依舊砲襲南部大城赫爾松，造成當地天然氣和供水部分中斷、醫療設施受損，且有5名平民不幸死亡。

位於喀爾巴阡山脈的克里沃里夫尼亞只有1500人口，雖離前線約800公里但也有16人在戰鬥中喪生。27歲的邁尼克(Olha Mynykh)說住在這裡已算非常安全，不會被飛彈襲擊，但過節的喜悅已不如以往。

烏克蘭皮羅戈夫民俗建築與生活博物館館長波維亞克爾(Oksana Poviakel)稱在25日慶祝聖誕節是自我認同的另一個重要因素。「我們的鄰居正摧毀我們的國家、殺害我們的人民、踏平我們的家園、燒毀我們的土地，我們只是試著與他們分開。」

烏克蘭士兵也首次依照西方國家的新曆，在12月25日歡度聖誕節。(路透)
烏克蘭士兵也首次依照西方國家的新曆，在12月25日歡度聖誕節。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 聖誕節

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