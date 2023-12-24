不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

「永久租屋族」正在美國崛起，不但改變了儲蓄模式，激發了新房地產 開發案，周邊產業也因此興盛，從幫助租屋者翻修住房的承包商、到可輕鬆從甲屋移至乙屋的高檔裝潢等。這些永久租屋者，包括許多依傳統來看應會購房置產的高收入者，但他們也決定從此不買房了。

華爾街日報22日報導，儘管聯準會最近暗示將停止進一步升息，但利率持續居高不下，讓許多人不再考慮付房貸的選項。

36歲的阿爾瓦雷斯(Brian Alvarez)是一家金融諮詢公司執行長，他以每月租金 3200元住在佛羅里達州坦帕市(Tampa)高級大廈，租金包括停車費和水電費。那裡剛建成七個月，入住率就超過95%；他說：「以我想要的東西來看，這價格相對便宜。」

房地產投資商GID在全美各地30個房市擁有和管理5萬套公寓單位；該公司表示，他們有將近四分之一住戶收入超過20萬元。GID執行長貝茲（Greg Bates）說：「以前這種收入通常會買房子而不是租房子，但現在這種情況愈來愈多」。

豪華租屋 租客 迅速入住

非營利貿易組織全美多戶住房理事會(National Multifamily Housing Council)分析，2022年有近103萬人租房，比2007年增加15%。事實上，全國各地豪華出租建築都呈現租客迅速入住趨勢。

據Integrated Public Use Microdata Series(IPUMS)編寫的人口普查數據，2022年收入逾百萬的租屋家庭數量為4453戶，創歷史新高；是2017年的四倍多，當年只有956戶百萬家庭租屋居住。年收入逾20萬元的租屋者數量，自2010年以來也增加了四倍。

十年前，全部都是單戶出租房屋的新社區幾乎不存在，但現在如雨後春筍從東岸到西岸湧現。愈來愈多出租房屋標榜適合兒童和寵物入住，允許租客對屋內空間進行廣泛改造。

37歲的庫奇(Alicia Couch)在獸醫診所工作，夫妻一家三口總收入12萬2000元，雖然付得起喬治亞州道森維爾(Dawsonville)的購屋房貸和頭期款，但他們選擇住在每月租金2085元的四臥房連棟屋(townhouse)。庫奇說：「不是我們買不起，而是我們不想買；因為我們覺得不值得。」