今年逾60萬張學生簽證 中國占了將近一半

美國在2023年度發出60萬學生簽證，中國留學生幾乎占了一半。圖為中國民眾在北京的美國大使館前排隊等候申請簽證。(美聯社)

國務院 2023會計年度發出逾60萬張國際學生簽證 ，創下2017會計年度以來最高，其中，中國是獲得留美學生簽證最多的國家，共計28萬9526人。

美國之音(VOA)引用國務院數據報導，截至9月結束的2023會計年度發放28萬9526張簽證給中國學生，同比去年減少560人。

國務院負責簽證事務的副助理國務卿茱莉亞‧史達夫(Julie Stufft)表示，2024會計年度縮短發放學生簽的等候時間，「我們已大幅降低20多種各領域的簽證申辦等候期，除了首次造訪者例外」。

截至12月4日，中國學生向中國各地美國領事館申請學生簽證，約需等待三到八天不等。

史達夫表示，對其他國家而言，等候期「短到毋需追蹤」。

中國學生肖恩‧詹(Shawn Zhan)表示，申請學生簽證複雜且需要提交許多文件，「要考托福(TOEFL)等考試、通過體能測驗並接種許多疫苗，但既然決定來美，這些麻煩都是值得的」。

主修經濟的肖恩‧詹正值他在馬里蘭大學的最後一個學年，他畢業後將留在美國繼續攻讀商業分析理學碩士(MSBA)研究所。

2023美國門戶開放報告(Open Doors 2023 Report)的國際教育交流章節指出，中國學生的人數在過去三年來減少，主因是新冠肺炎疫情 。

2022-2023學年有28萬9526名中國學生，這是2013-2014學年27萬4439名中國學生來美就讀大專院校以來的新低，而人數最多的是2019-2020學年，共有37萬2532名中國學生。

國際教育協會(Institute of International Education)研究、評估和學習負責人馬特爾(Mirka Martel)表示，「今年研究生、非學位學生和選擇性實習訓練(Optional Practical Training)的學生略增」。

選擇性實習訓練讓就讀美國高等院校且持有F-1簽證的國際學生，可在畢業後就主修相關領域在美工作一年。