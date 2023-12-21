我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

里程碑裁決 英國最高法院：AI「發明」不得申請專利

編譯徐薏茹／綜合20日電
美國電腦科學家柴德。(取自X平台)
美國電腦科學家柴德。(取自X平台)

美國一電腦科學家在英國為其人工智慧(AI)系統創造的發明申請專利，20日敗訴，成為AI能否有專利權方面的里程碑案件。

柴勒(Stephen Thaler)希望在英國獲得兩項專利，申請專利的發明由他開發的「創造性機器」DABUS設計。

他試圖註冊專利，但被英國智慧財產權局(Intellectual Property Office)拒絕，理由是發明者必須是人類或公司，機器不在範圍之內。

柴勒向英國最高法院提出上訴，20日遭最高法院駁回，因為根據英國的專利法，「發明者必須是自然人」。

法官基欽(David Kitchin)在裁決書中指出，本案「不涉及更廣泛的問題，即由人工智慧驅動的自主運行機器所產生之科技進展是否可獲得專利」。

柴勒的律師在聲明中表示，這份裁決「確立了英國的專利法目前完全不適合保護由AI機器自主產生的發明，因此完全不足以支持任何仰賴AI開發新技術的產業。」

英國智慧財產權局發言人樂見這一決定，他們表示，「關於專利制度甚至是更廣泛的智慧財產權應該如何處理這類創作，存在合法性問題」，而政府將繼續審查這一領域的法律。

柴勒今年稍早在美國輸掉一場類似的案件，他對美國專利及商標局拒絕為其AI系統創造的發明核發專利提出法律挑戰，最高法院拒絕審理。

律師事務所Browne Jacobson合夥人帕森斯(Giles Parsons)表示，英國最高法院的裁決並不令人意外，「這項裁決目前不會對專利制度產生重大影響，因為就目前而言，AI是工具，而不是代理人」。

他補充：「我確實預期這一情況在未來數星期或數月的中期會改變，但我們可以在問題出現時解決。」帕森斯本人並未參與該案件。

Powell Gilbert的智慧財產權合夥人傑格戴夫(Rajvinder Jagdev)稱這一裁決繼歐洲、澳洲及美國法院作出的類似裁決之後，「確定了發明者必須是自然人」。

但他補充，該判決並不排除某人使用AI設計發明，在這種情況下，如果該人被認定為發明者，就有可能申請專利。

AI 人工智慧 澳洲

上一則

新法規保護兒童網路安全 把責任從家長轉商家

下一則

汙染血脈說 川普：從未讀過希特勒自傳「我的奮鬥」

延伸閱讀

里程碑裁決 英國最高院：AI「發明」不得申請專利

里程碑裁決 英國最高院：AI「發明」不得申請專利
美元止住二連跌 受避險買盤推升 英鎊隨英國通膨走貶

美元止住二連跌 受避險買盤推升 英鎊隨英國通膨走貶
科州禁止川普參加2024年總統初選 川營：將提上訴

科州禁止川普參加2024年總統初選 川營：將提上訴
斥20億英鎊 英15年內扶持11項綠氫生產計畫

斥20億英鎊 英15年內扶持11項綠氫生產計畫

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元