無證客湧芝加哥 警局外紮營 悲歌…5歲無證童病死

幾個民主黨執政的城市飽受無證客湧入的困擾，芝加哥最近即發生五歲無證童病死無人聞問的悲劇。圖為在芝加哥受警方庇護的無證客，非新聞當事人。（美聯社）

芝加哥 市長強森19日指出，一名住在芝加哥臨時庇護 所的五歲無證男童，因突發醫療事故，被送往醫院後不治於上周末死亡；這起不幸事件也讓社區組織者，對庇護所條件以及市府處理大批不熟悉當地寒冷氣候且缺乏當地聯絡人無證客湧入的方法，再度提出抱怨和質疑。

芝加哥市長強森(Brandon Johnson)在聲明中指出，五歲的馬丁尼茲(Jean Carlos Martinez)是居住在皮爾森區(Pilsen)社區庇護所時，遇到緊急醫療狀況，在16日下午送達芝加哥大學科默兒童醫院(Comer Children's Hospital)不久後，不幸去世。

「市政府官員已向該家庭提供支持，並正在收集關於這場不幸悲劇的訊息，」強森表示，「我的心和祈禱與馬丁尼茲一家同在。」

市府官員並未立即對庇護所條件是否與孩童死亡有關做出評論。

芝加哥以及許多美國北部城市，一直在苦苦掙扎著為幫助大量湧入庇護者，尋找棲身之地，其中有許多人都是在2022年從德州搭乘巴士過來的。而12月稍早的時候，仍有數百名尋求庇護者，在芝加哥機場和警察局等待安置，其中一些人目前甚至仍在轄區警局建築外的人行道上紮營。

自4月起就在幫助新來者的芝加哥市警察局反應小組志工岡伯格(Annie Gomberg)表示，儘管市府報告指出，警察局外大部分已經處理乾淨，但大型庇護所不一定就是個安全選擇，過世男童所居住的庇護所，就住了大約2300人。

「庇護所徹底與外界隔絕，他們稱這樣是為了保護裡面居民，」岡伯格指出，但她懷疑嚴格安檢部分是為了避免民眾看到庇護所的運作。

岡伯格說，住在其中的人向他們表示，「請給我們孩子衣服，我們需要奶瓶，需要尿布」。

芝加哥自2022年8月以來，已經接受近2萬6000名無證客；根據市長辦公室18日聲明，芝加哥已經重新安置或團聚了1萬多名移民 ，並在27個臨時庇護所，為近1萬4000人提供庇護。

據當局統計，芝加哥為新移民所提供的資源總支出達1.37億元；市府表示，正加強執法，開罰並扣押把新移民送到指定區外的巴士。