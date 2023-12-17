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拜登政府讓步 嚴審邊境庇護申請

記者顏伶如／綜合報導
為換取國會支持援助烏克蘭，拜登在邊界和移民政策上退讓，可能影響庇護申請作業。圖為邊境巡邏員指示無證移民前往辦理手續。(歐新社)
為換取國會支持援助烏克蘭，拜登在邊界和移民政策上退讓，可能影響庇護申請作業。圖為邊境巡邏員指示無證移民前往辦理手續。(歐新社)

拜登政府為爭取為烏克蘭與以色列進一步軍援，同意與共和黨展開移民制度改革磋商。紐約時報分析，談判重點包括美墨邊境問題、現行庇護申請資格等。

為何把焦點放在庇護？

過去幾年，從美墨邊境抵達並向美國申請庇護的人數暴增，不論是否有申請資格。拜登任內無證客大量湧入引發共和黨抨擊，要求移民制度須大幅改革。移民倡議人士則說，美國法律允許任何入境者申請庇護，案件獲得審理，如果加以限縮非但不合法，也不道德。

哪些人可望獲得庇護？

根據國土安全部規定，擔心回到祖國將因族裔、宗教、國籍、參與社團或政治立場而遭迫害的移民有資格提出庇護申起，但在「可信恐懼」(credible fear)篩選必須在法官面前舉證。

已申請移民如何處理？

拜登政府坦承許多申請庇護的許多移民其實不符資格。今年稍早，官員指出從2014年至2019年間，在美墨邊境遭查緝的無證客裡，有83%因為不想被遞解出境而以「可信恐懼」申請庇護，但後來只有15%申請案獲得移民法院批准。共和黨陣營根據統計數字主張，資格條件應該更加嚴格，對於移民的拘留、驅逐也要訂定更積極的政策。

川普政府怎對待申請者？

川普上台後對美國南境的庇護申請祭出限縮，疫情發生後則援引美國法典第42卷(Title 42)推出防疫遣返令，想申請庇護的移民同樣被迅速遞解出境。

拜登政府做出哪些改變？

拜登取消川普任內「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，但保留防疫遣返令直到今年5月才解除，拜登政府頒布限制庇護的新措施。

國會協商討論哪些項目？

拜登政府與民主黨參議員均表示，願意在邊境地區對於庇護申請初步篩選從嚴審查，不排除恢復類似防疫遣返令的規定，並且擴大拘留所收容人數。共和黨則要求恢復「留在墨西哥」政策。

是否將帶來任何改變？

尚不明朗。9月間，美墨邊境遭查緝無證客高達26萬多人。

庇護 移民 拜登

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