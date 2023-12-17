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民主黨西語裔參議員 反對拜登讓步邊境問題

編譯盧炯燊／綜合16日電
拜登在邊界和移民政策上退讓，使西語裔民主黨人不滿。圖為2020年大選時，西語裔參加選民登記支持拜登。(美聯社)
拜登在邊界和移民政策上退讓，使西語裔民主黨人不滿。圖為2020年大選時，西語裔參加選民登記支持拜登。(美聯社)

民主黨內的西語裔聯邦參議員，過去對於拜登政府的邊境移民政策都是私下提供意見，但當發現這些做法起不了作用，終於公開提出質疑及反對。

一切緣於拜登為保住援助烏克蘭的預算而向共和黨讓步，以邊境安全作為交換，除了嚴厲阻止無證移民湧入，也擴大快速驅逐程序。

拜登政府本周末仍在與共和黨談判，期望趕在周日前能起草一個框架協議。然而在談判中並未提到支持移民的改革，包括拜登曾經承諾的保護「夢想生」(Dreamers)法案。近60萬已登記為「夢想生」者，一直為自己居留美國的合法性擔心不已。

談判前，加州民主黨籍聯邦參議員帕迪亞(Alex Padilla)不斷與政府官員通電話，質疑為何談判不考慮為長期移民提供獲得公民身分的途徑；新墨西哥州民主黨籍聯邦參議員盧揚(Ben Ray Luján)與白宮高層官員會面時也提出了類似觀點。

但這些私下提出意見的做法根本發揮不了影響力，他們索性公開帶頭反對沒有保護無證移民的協議。

帕迪亞表示，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)曾向他及多位參議員承諾，在達成最終協議之前會讓他們先看到草案，然而這些西語裔參議員在很大程度上，被排除在核心談判小組之外。

據兩位了解談判情況的人士透露，白宮期望在談判中推動納入「夢想生」居留合法化的條款，但遭共和黨人否決。

拜登上台後在邊境移民問題上遭到廣泛批評，尤其數字激增迭創新高備受各方的壓力，不僅來自共和黨，還來自民主黨。

明年大選，他極可能面對採取極右翼移民措施的前總統川普，因此期望能及早解決這個政治弱點。現在這個問題又與他援助烏克蘭的外交政策連結在一起，變得更加複雜。

帕迪亞警告，拜登在邊境移民方面的讓步，將會影響西語裔選民對他的支持。

移民 拜登 參議員

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