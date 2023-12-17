「非白人」聚會挨轟歧視 吳弭曬照片辯護：已舉辦10多年

波士頓市長吳弭為少數族裔公職人員舉辦聖誕節聚會，引起白人市議員不滿，吳弭解釋說，這項活動已舉辦十餘年，過去一直沒有人投訴。(美聯社)

波士頓 華裔市長吳弭 13日舉辦僅邀請有色人種市議員參加的年終節慶派對，消息曝光後引發爭議。她事後公開分享一張這場派對的照片，並替活動辯護。

「紐約郵報」報導，現年38歲的吳弭(Michelle Wu)因為她的府會關係主任杜桑托斯(Denise DosSantos)誤將這場派對的邀請函寄給全體市議員，而使這個祕密的「非白人」聚會曝光，消息在社群媒體 上引起譁然，吳弭也飽受批評。

波士頓市議會由6名少數族裔議員和7名白人議員組成，後者原本不應該收到邀請函的電子郵件。杜桑托斯在郵件發出後約15分鐘意識到自己的錯誤，並寄一封解釋電郵給收到邀請函的白人議員。

杜桑托斯在信中寫道：「我想為前一封關於明天有一場節慶派對的電子郵件道歉。……我確實是不小心將它寄給所有人，如果我的郵件可能已經冒犯到人或讓人有這種感覺，我為此道歉。對於可能已造成的任何困擾，我感到抱歉。」

吳弭14日則在社群平台Instagram發布一張派對的照片，並在貼文中寫到：「昨晚輪到我主辦波士頓的有色人種民選官員年度節慶晚宴。我們利用這個特別的時刻，來讚賞我們的(少數族裔)同類群體如今已包括(美國各)市、州、郡和聯邦辦公室的領導人士。」

吳弭還說，自從她2014年首度當選波士頓市議員展開公職生涯後，波士頓的有色人種市議員人數已不斷壯大。

根據波士頓媒體WCVB報導，吳弭表示：「有一個團體聚集及代表麻薩諸塞州(Massachusetts)所有不同政府層級的有色人種民選官員，我一直是其中一員。這個團體已經成立10多年，提供機會創造一個讓人們舉行慶祝活動的空間，並輪流主辦。」

她還說：「我想我們都曾有過這樣的經歷：寄出電子郵件後發現收件人出錯」。