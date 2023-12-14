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COP28協議無拘束力 各國是否遵行仍待觀察

編譯高詣軒／綜合報導
COP28通過從化石燃料轉型的協議，但並不具約束力，各國是否遵行仍待觀察。圖為環保人士在場外呼籲不要再使用化石燃料。（歐新社）
COP28通過從化石燃料轉型的協議，但並不具約束力，各國是否遵行仍待觀察。圖為環保人士在場外呼籲不要再使用化石燃料。（歐新社）

氣溫創紀錄新高的今年，近200國於COP28通過從化石燃料轉型的協議，達成氣候峰會近30年創舉。紐約時報13日報導，該協議並不具約束力，各國是否遵行仍待觀察，不過許多與會官員、企業領袖和環保人士希望，協議可對各地投資人和政府決策者示意化石燃料的終結已揭開序幕。

此後兩年間，各國理應提交詳細正式計畫，說明直至2035年的減排方法，前述協議旨在引導相關計畫。美國環團「自然資源保護會」資深策略主任施密特指出，該協議明確透露出全球正果斷致力於逐步淘汰化石燃料、加速發展再生能源並保護林地，也正式告訴化石燃料產業，其老舊的企業模式正在過時。

過去的氣候協議時常未能促成有意義的行動，例如各國雖在2021年於英國格拉斯哥COP26上決議逐步減少燃煤電廠，但一年後英國就批准一處新的煤礦場，全球煤用量也自此攀至紀錄新高。

協議協商期間，齊聚阿聯杜拜的外交官曾連夜爭論，推敲指導氣候變遷對策的確切用字。歐洲和許多太平洋島國雖希望呼籲「逐步淘汰」化石燃料，沙烏地阿拉伯與油氣業者則表示會談應聚焦減排而非化石燃料本身，認為碳捕捉和封存技術可解決化石燃料的碳排，以便能持續使用，惟至今相關技術尚難大規模設置。

其他國家領袖認為，減排最佳方式就是改採潔淨能源，只有在未有可行替代方案的少數情況才採用碳捕捉。本次協議最終文本則呼籲各國加速推行碳捕捉，特別是在難以減排的產業，這令部分與會者擔心化石燃料業者會抓準這項說法，持續大量排放溫室氣體而承諾其後加以捕捉。

氣候變遷 紐約時報 氣候峰會

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各方對COP28決議反應不一 有人歡迎也有人質疑

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COP28決議用詞三變 油國及石油產業鬆口氣

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