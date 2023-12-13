以軍「水攻」哈瑪斯 海水灌加薩地道 美憂：恐危及淡水供應

對付哈瑪斯密如蛛網的地道，以色列開始改用水攻，引地中海的海水注入。（路透）

知情美方官員表示，以色列國防部 已動用七座幫浦，自地中海引水，開始用海水灌進巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)在加薩 地區的龐大地道系統，予以摧毀；拜登官員表示，擔心水攻恐怕無效，而且危及加薩地區的淡水供應。

華爾街日報(WSJ)12日報導，美方官員指出，以國11月把原有的五座幫浦再加裝兩座，也做過一些初期測試；水攻哈瑪斯地下隧道網耗時可能多周；用海水灌進約300哩、迷宮般的隧道網，仍在初期階段，只是幾種進攻隧道網的方式之一，以國官員還在評估其效果。以國國防部稱隧道作戰是機密，拒絕置評。

埃及2015年也用海水水攻走私販子設在加薩與埃及邊境拉法(Rafah)關口的地下道，引起附近農人們不滿，說損及莊稼。

但其他美方官員認為，水攻可以幫忙破壞部分地下隧道；軍事專家評估，加薩地道網大多還沒被以軍摧毀，要用包括空襲轟炸、液態炸藥，另派機器人、軍犬及無人機進入等戰術，才能摧毀或者破壞。

以軍表示，正在加強北加薩、南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)的地下道作戰。迷宮般的地下道網絡對以色列要達成摧毀哈瑪斯戰力的目標，仍是一大挑戰，例如哈瑪斯便用加薩南部城市拉法的地道，走私大多數武器進入加薩。

哈瑪斯的地道密布，以色列至今仍不敢派大量軍隊進入。（美聯社）

怕詭雷 以軍拒進地道

以軍一直拒派戰士進入地下，因為在地下並無火力優勢，還可能碰到詭雷。

軍事分析家指出，以軍已控制加薩地面約四成，但哈瑪斯的地道網仍是較大障礙；以軍前情報首長雅德林(Amos Yadlin)表示，領土不是問題，麻煩在哈瑪斯轉入地下。

以色列對加薩走廊的轟炸，仍然無法對付地道裡的伏兵，決定引海水灌入。（路透）

以軍表示，已包圍北加薩的賈巴利亞(Jabalia)與加薩市的舒賈亞(Shujaiya)區，哈瑪斯一些最凶猛戰士仍在當地。以國國防部長加蘭特(Yoav Gallant)11日表示，北加薩已到「裂解點」，當地哈瑪斯「瀕臨崩潰」。

以軍前軍情上校艾辛(Miri Eisin)表示，以軍定義的控制，一是擊潰哈瑪斯的正式號令結構，再來是瓦解哈瑪斯的營級部隊，削弱對方到以地區各自為戰。

來源：LiveNOW from FOX