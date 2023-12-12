我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指連漲4日 史指23月新高

咒罵「以色列會受真主懲罰」 土議員心臟病發倒地

COP28直擊／美眾議員示警：台比鄰中國 需正視能源安全

特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導
本報記者在聯合國第28屆氣候峰會訪問美國眾議院議員米勒米克斯，她強調台灣雖不在「聯合國氣候變化綱要公約」之內，仍可設定自身永續目標來展現影響力。（特派記者林奐成／攝影）
本報記者在聯合國第28屆氣候峰會訪問美國眾議院議員米勒米克斯，她強調台灣雖不在「聯合國氣候變化綱要公約」之內，仍可設定自身永續目標來展現影響力。（特派記者林奐成／攝影）

為了解台灣如何參與全球氣候行動，本報記者在聯合國第28屆氣候峰會（COP28）訪問美國眾議院議員米勒米克斯（Mariannette Jane Miller-Meeks），她強調台灣雖不在「聯合國氣候變化綱要公約」之內，仍可設定自身永續目標來展現影響力，同時也提醒，台灣因比鄰中國，可能因戰爭產生能源供應中斷的危機，「台灣最重要的是去檢視自身的能源安全」。

曾造訪台灣 米勒米克斯提建議

峰會最終談判聚焦化石燃料議題，米勒米克斯對此表示，各國必須具備基載電力，所以要有可靠且發電量大的能源，包括天然氣，核能或水力發電，來滿足不斷增加的用電需求，「而且與其討論逐步淘汰某種能源，我們更應該討論如何減少排放」。

談到台灣，她指出台灣的能源大量依賴進口，又因為「地理位置比鄰中國而處於危險境地，所以台灣最重要的是去檢視自身的能源安全」。

對於台灣的能源選項，曾造訪台灣的米勒米克斯指出：「台灣非常猶豫是否要擁有核能，但核能會給予他們穩定的發電。台灣也正發展離岸風電和進口天然氣，這當然能幫助台灣產生更多的能源，但當這些能源受到干擾（指台海發生戰爭），能源供應就會產生危機」。

台灣可做出氣候貢獻

記者詢問，台灣是否應納入「巴黎氣候協定」對抗暖化？米勒米克斯未明確回答，而是強調台灣雖然遭排除在氣候協定之外，反而因此擁有更大的彈性，仍然可以做好自身的減排，「台灣可以設定自己的永續目標，並產生影響力」。

另一方面，她也指出，中國雖是氣候協定的成員，卻是全球最大溫室氣體排放國，還不斷興建煤電廠，可見加入協定不代表會好好減碳

米勒米克斯最後提及，由於近年中國意圖侵略台灣，因此美國國會非常關心台灣是否因此變得不安全，「台灣與美國都將在明年舉行總統大選，我很樂意在選後再次訪問台灣，跟新總統見面」。

天然氣 聯合國 減碳

上一則

拜登：以色列無差別轟炸加薩 正在流失全球支持

延伸閱讀

連搜索令都沒… 警方取得民眾醫藥紀錄 隱私恐出漏洞

連搜索令都沒… 警方取得民眾醫藥紀錄 隱私恐出漏洞
聯合國籲提供464億美元 滿足2024年人道援助需求

聯合國籲提供464億美元 滿足2024年人道援助需求
聯合國氣候大會批准 亞塞拜然主辦COP29峰會

聯合國氣候大會批准 亞塞拜然主辦COP29峰會
眾議員羅達倫節日開放日 與選民交流、表彰社區貢獻者

眾議員羅達倫節日開放日 與選民交流、表彰社區貢獻者

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32
前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。（路透）

海理社安金、紅藍卡改革政見獲共和黨重量級金主認可

2023-12-05 11:40

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜
沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX