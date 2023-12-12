COP28直擊／美眾議員示警：台比鄰中國 需正視能源安全

本報記者在聯合國第28屆氣候峰會訪問美國眾議院議員米勒米克斯，她強調台灣雖不在「聯合國氣候變化綱要公約」之內，仍可設定自身永續目標來展現影響力。（特派記者林奐成／攝影）

為了解台灣如何參與全球氣候行動，本報記者在聯合國 第28屆氣候峰會（COP28）訪問美國眾議院議員米勒米克斯（Mariannette Jane Miller-Meeks），她強調台灣雖不在「聯合國氣候變化綱要公約」之內，仍可設定自身永續目標來展現影響力，同時也提醒，台灣因比鄰中國，可能因戰爭產生能源供應中斷的危機，「台灣最重要的是去檢視自身的能源安全」。

曾造訪台灣 米勒米克斯提建議

峰會最終談判聚焦化石燃料議題，米勒米克斯對此表示，各國必須具備基載電力，所以要有可靠且發電量大的能源，包括天然氣 ，核能或水力發電，來滿足不斷增加的用電需求，「而且與其討論逐步淘汰某種能源，我們更應該討論如何減少排放」。

談到台灣，她指出台灣的能源大量依賴進口，又因為「地理位置比鄰中國而處於危險境地，所以台灣最重要的是去檢視自身的能源安全」。

對於台灣的能源選項，曾造訪台灣的米勒米克斯指出：「台灣非常猶豫是否要擁有核能，但核能會給予他們穩定的發電。台灣也正發展離岸風電和進口天然氣，這當然能幫助台灣產生更多的能源，但當這些能源受到干擾（指台海發生戰爭），能源供應就會產生危機」。

台灣可做出氣候貢獻

記者詢問，台灣是否應納入「巴黎氣候協定」對抗暖化？米勒米克斯未明確回答，而是強調台灣雖然遭排除在氣候協定之外，反而因此擁有更大的彈性，仍然可以做好自身的減排，「台灣可以設定自己的永續目標，並產生影響力」。

另一方面，她也指出，中國雖是氣候協定的成員，卻是全球最大溫室氣體排放國，還不斷興建煤電廠，可見加入協定不代表會好好減碳 。

米勒米克斯最後提及，由於近年中國意圖侵略台灣，因此美國國會非常關心台灣是否因此變得不安全，「台灣與美國都將在明年舉行總統大選，我很樂意在選後再次訪問台灣，跟新總統見面」。