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COP28直擊／杜拜永續城發電、用水、農業俱全

願景工程記者劉十賢／杜拜即時報導
永續城內溫室免費提供住戶蔬菜和香料，也在城內的超市販售。（願景工程記者劉十賢／攝影）
永續城內溫室免費提供住戶蔬菜和香料，也在城內的超市販售。（願景工程記者劉十賢／攝影）

位於杜拜郊區的永續城（Sustainable City），是一座五年前完工的500戶社區。它以低汙染、在地建材為基礎，透過社區規劃實現水、電、糧食的自給自足。

永續城裡除了住宅外，賣場、各級學校、運動場館應有盡有，公共設施完全靠屋頂的太陽能板供電，永續城客戶關係主任拉許說：「我們不需要向政府繳交任何電費。」各住屋也能靠戶內的太陽能，自給至少六成電量。

太陽能如此發達的社區，走起來卻不算非常熱，城裡大量種植棕櫚等耐旱樹種，加上精心規劃的房屋與道路面向，行人隨處可以找到躲避陽光的路徑。

拉許表示，城內的汙水每天送到處理廠，部分還原成居民可使用的淨水、其餘則用於灌溉城內的植物、農作及冷卻系統。他開著高爾夫球車帶採訪團參觀溫室，城內11座相同的空間，免費提供住戶蔬菜和香料，也在城內的超市販售。

國際氣候發展智庫執行長趙恭岳表示，外界直覺認為阿聯是石油大國，與減碳背道而馳，「但他們其實很清楚總有一天經濟命脈會被切斷，因此很認真布局轉型、對再生能源的投資也很多。」

趙恭岳分析，杜拜永續城從無到有的規劃過程，必然有大量數據與模擬資料支持，「才能配合氣候變化下真實生活的情境設計。」

然而，他指出，台灣面對氣候調適問題，並非找一塊空地重新建造永續住屋就好，更多時候必須翻修既有建物。同樣可以善用氣候模擬資料，在更新過程中考量氣候風險。

他舉例，透過掌握日照和風向數據，能夠設計採光和通風良好的房屋，進而減少依賴電燈和冷氣。老舊建築建造時可能未考慮淹水問題，但現在也有淹水潛勢模擬資料可供裝修參考。

杜拜永續城有住宅、賣場、各級學校、運動場館，公共設施完全靠屋頂的太陽能板供電。（...
杜拜永續城有住宅、賣場、各級學校、運動場館，公共設施完全靠屋頂的太陽能板供電。（願景工程記者劉十賢／攝影）

石油 減碳 投資

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