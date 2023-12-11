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結束38年旅美生涯… 華裔學者：感嘆決策層不信任華裔

編譯中心／綜合報導

知名研究中國問題學者李成今年7月結束長達38年的旅美生涯，落腳香港大學繼續鑽研中國問題。他接受媒體專訪時說，決定離美主因在於當今美國決策層若干人不信任華裔，甚至邊緣化知中派的專家。

中央社引用「香港01」在10日刊登專訪李成的報導。

李成表示，現在美國決策層有些人不信任華裔，甚至不希望跟中國接觸，更打算與中國脫鈎。

他說，這其中當然也有種族主義和種族歧視的成分，華府也確實存在著麥卡錫主義，美國政治和社會也以非常快的速度在撕裂，「這是讓我也很驚訝的」。

香港01的報導指，李成表示，與此同時，美國知中派專家也被排擠、被邊緣化，包括剛過世的季辛吉，還有首度提出「中國應成為負責任利益相關者」的前副國務卿佐立克(Robert Zoellick)。另包括曾被評為知中派榜首的學者藍普頓(David M. Lampton)，如今美國政府已甚少諮詢他們。

李成表示，面對這樣的景況，實際上在華府已經做不了什麼事，當然這背後也有對中美關係的整體評估，「那就是我認為短時間內中美兩國關係無法扭轉」。

他說，個人雖不同意「修昔底德陷阱」 這句名言，其中最重要的是恐懼，而恐懼可能是中美兩國之間造成彼此戰略誤判，雙邊關係螺旋式惡性向下的關鍵。

他說，尤其美國作為守成大國的恐懼不會輕易消除，大多數中美專家預判，中美關係改善可能需要十年或者更長時間，這將是漫長的過程。

李成表示，尤其是美國前總統川普主政後期，聯邦調查局啟動的「中國項目」對華裔科學家具有強烈的種族定性，造成數千華裔科學家離美，其中大多轉往中國、香港、新加坡。

他說，其摯友也是著名免疫疾病專家何大一曾說，聯邦調查局做到了「中國的千人計畫和萬人計畫想做而做不到的事情」，把大量已經成為美國公民和綠卡持有者的華裔學者拒之門外，造成很大的損失。

華裔 香港 華府

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