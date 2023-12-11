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盤點2023流行文化…蕾哈娜回歸超級盃、演員與編劇罷工

編譯徐薏茹／綜合10日電

2023年將結束，美聯社回顧過去一年，盤點各月最具代表性流行文化事件。

1月

金球獎在年初回歸，喜劇演員傑洛卡麥克(Jerrod Carmichael)擔任主持人，他說：「我會在這裡主持是因為我是黑人。」調侃金球獎的多元性爭議醜聞；哈利王子的回憶錄「Spare」大爆王室內幕，一周內銷售突破320萬本。

2月

歌壇天后蕾哈娜(Rihanna)在超級盃中場秀霸氣登場，這是她時隔七年首度回歸舞台；葛萊美獎上，天后碧昂絲(Beyoncé)入圍九個獎項，稱霸本屆提名，最後一舉拿下4獎寫下歷史新紀錄。

3月

3月是奧斯卡月，今年沒有人挨巴掌！「媽的多重宇宙」橫掃本屆奧斯卡，楊紫瓊成為奧斯卡史上首位華裔影后，越裔演員關繼威獲頒最佳男配角獎。

5月

在與資方談判破裂後，代表逾1.15萬名好萊塢編劇的美國編劇工會(WGA)發起罷工，為15年來首見。

7月

美國演員工會SAG-AFTRA加入編劇行列，從7月14日開始罷工，好萊塢遭遇63年來首次演員與編劇聯合大罷工。

與此同時，兩大年度鉅片「芭比」(BARBIE)與「奧本海默」(Oppenheimer)登場，興起「芭本海默」文化熱潮。

10月

小甜甜布蘭妮(Britney Spears)出版回憶錄「The Woman in Me」，揭露生命中的苦痛；流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)晉升億萬富翁，「時代巡迴演唱會」電影上映，直衝北美票房冠軍。

11月

好萊塢編劇與演員結束罷工，回歸影視圈；泰勒絲巡迴演場會The Eras Tour開始國際演出，2024年還有更多場次。

12月

「Spotify」公布全球最多串流收聽次數歌手，泰勒絲將壞痞兔(Bad Bunny)擠下冠軍寶座。此外，泰勒絲獲選為時代雜誌年度風雲人物，更成為96年來，首位單獨獲選年度風雲人物的藝人。

泰勒絲 罷工 奧斯卡

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