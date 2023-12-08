威州裁決174年的墮胎禁令無效 檢方提上訴

威斯康辛州一名法官裁決該州已實施174年的墮胎禁令無效，是墮胎權獲勝的又一判決。圖為威州居民在州議會示威，要求推翻該州嚴苛的禁止墮胎令。(美聯社)

威斯康辛州巡迴法官黛安‧施利珀(Diane Schlipper)今年7月裁決，實施174年的堕胎禁令無效；威州共和黨籍檢察官烏曼斯基(Joel Urmanski)本月6日表示，將就前案提出上訴，此案將在威州高等法院就墮胎 權攤牌。

美聯社報導，威州希博伊根郡(Sheboygan County)地方檢察官烏曼斯基透過律師發布聲明表示，他不同意戴恩郡(Dane County)巡迴法官施利珀7月的裁決，且威州州法明確禁止人工流產，包括「合意的藥物流產」(consensual medical abortions)。

此案最終將在威州高等法院攤牌，該法院目前的自由派法官享有4：3的多數優勢，這讓保守派不太可能占上風。

威斯康辛州一名法官裁決該州已實施174年的墮胎禁令無效，是墮胎權獲勝的又一判決。圖為威州居民在州議會示威，要求推翻該州嚴苛的禁止墮胎令。(美聯社)

烏曼斯基可能打延長戰，將此案訴訟拖過2025年的春季選舉，希冀自由派大法官安‧沃爾希‧布拉德利(Ann Walsh Bradley)落選，而保守派重掌威州高等法院。

保守派人士把1849年的一項威州法律解讀為禁止人工流產，備受質疑。

聯邦最高法院2022年6月推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，將決定權下放各州政府之後，威州這項法律被重新啟用；威州提供人工流產服務的診所與醫事人員唯恐違反禁令，停止服務有需要的產婦。

威州民主黨 籍州檢察長考爾(Josh Kaul)在最高法院作出裁決後數日興訟，挑戰該禁令的效力。

考爾主張，相關法規不合時宜，且1985年的一項法律允許「胚胎可在子宮外生存階段」之前的終止妊娠情況；三名醫師隨後加入考爾的案件成為原告，稱他們害怕執行人工流產而受罰。

烏曼斯基在法庭上捍衛該項禁令，希博伊根郡正是「計畫生育 協會」(Planned Parenthood)在威州三家墮胎診所的其中一家診所所在地，另兩家在麥迪遜(Madison)和密爾瓦基(Milwaukee)。