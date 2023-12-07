富比世百大權勢女性 范德賴恩蟬聯榜首 蔡英文第30名

歐盟主席范德賴恩蟬聯財經雜誌「富比世」2023全球百大權勢女性的榜首。(美聯社)

富比世 雜誌5日公布第20屆「全球百大最有權勢女性」名單，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)連續第二年蟬聯榜首，歐洲中央銀行總裁拉加德(Christine Lagarde)及美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)分別位居第二、三名；美國流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)排名第五，是該榜單首度有藝人進入前五名。

2023年「全球百大最有權勢女性」榜單中的女性代表六個類別，涵蓋商業、科技、財經、媒體與娛樂、政治與政策，以及慈善。

泰勒絲從2022年的第79名一路飆升，今年10月她的全球巡迴演唱會Eras Tour大獲成功，躋身億萬富翁之列，身價高達11億元。義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)今年則排名第四。

中華民國總統蔡英文被富比世選為2023年百大權勢女性，名列30。(美聯社)

中華民國總統蔡英文 在榜上排名30。富比世寫道，蔡英文2016年當選，成為台灣第一位女性領導人。她促進台美關係發展，並矢言透過生物科技和綠色能源領域的舉措刺激經濟，使台灣成為世界舉足輕重的一員。

出身台灣的超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰排名則第49名，她三歲時隨父親蘇春槐移居美國，在取得麻省理工學院(MIT)電機工程學士、碩士與博士學位後，分別至德州儀器 (Texas Instruments)、IBM、飛思卡爾(Freescale)等企業工作；2012年進入超微半導體公司擔任資深副總裁，兩年後升為執行長。

超微執行長蘇姿丰被富世比選為2023年百大權勢女性，排名49。(本報檔案照)

富比世雜誌執行副總莫伊拉·富比世(Moira Forbes)表示：「在被動盪的不確定性與不穩定性壟罩的一年裡，世界上最有權勢的女性正利用她們超越傳統領域的影響力促進深刻的變革。」

ForbesWomen編輯瑪姬·麥格拉斯(Maggie McGrath)評論：「在過去20年的最有權勢女性榜單中，我們記錄了全球獲得和行使權力方式的變化，今年的榜單或許比以往的榜單都更能凸顯這一點，在今年的榜單中，娛樂界的標誌性人物與全球政治家與全球最具影響力企業的領導人一樣名列前茅。」