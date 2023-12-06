參院又遇平手 賀錦麗第32次投決勝票 打破近200年紀錄

兼任參院議長的副總統賀錦麗(右)5日第32度投下關鍵一票，創下美國200年來副總統的投票紀錄。參院多數黨領袖舒默(左)特別送一支金議槌給賀錦麗當紀念。（美聯社）

參院 5日針對新任聯邦法官投票 表決，出現平局，副總統賀錦麗 (Kamala Harris)出手投下關鍵票(tiebreaking votes)，讓華盛頓特區的聯邦地區法官艾里康(Loren L. AliKhan)提名案過關，這是她就任以來第32次動用這個專屬副總統的神聖一票，重寫參院近200年來的紀錄。

副總統兼任參院議長，在投票平手時，可以投入決定性的一票。

參院多數黨領袖、紐約民主黨議員舒默(Chuck Schumer)稱賀錦第32次投下決勝負票是「偉大的里程碑」；舒默並向賀錦麗遞上金色木槌；賀錦麗在參院上創造歷史時笑容滿面，聲稱自己「萬分榮幸」。

目前參院的100席參議員中，共和黨占49席，民主黨有48席，加上無黨籍的三席，民主黨僅有兩席的微弱優勢；5日對艾里康提名案的投票以50比50的票數陷入僵局，西維州民主黨籍參議員曼欽加入共和黨陣營投下反對票，導致賀錦麗再度成為關鍵票。

前一個決勝負票次數紀錄保持人是第七任副總統卡爾宏(John C. Calhoun)，1825年至1832年擔任副總統八年期間共31次投下決勝負票；賀錦麗今年7月便平了卡爾宏的紀錄。

投決勝票是副總統唯一憲法職責之一；近來民主黨與共和黨在參院意見嚴重分歧，投票表決經常雙方拉鋸、難分勝負，賀錦麗一再被要求動用決勝負票打破僵局。

今年，民主黨在參院增加一席位而略添優勢，賀錦麗出面投票的迫切性隨之紓緩，但投票數仍創紀錄，而且創紀錄的速度遠比卡爾宏來得快，創紀錄所需時間是卡爾霍恩任期內的一半。

賀錦麗在副總統任內協助推動救助新冠疫情的1.9兆元「美國救援計畫」(American Rescue Plan)、以及旨在限制處方藥成本並創造財政激勵或清潔能源的「降低通貨膨脹法案」(Inflation Reduction Act)。

賀錦麗動用決勝負票多半與總統拜登(Joe Biden)司法提名人有關。舒默讚許賀錦麗的神聖一票有助於讓更多女性和有色人種擔任法官，讓整個司法系統「看起來更像美國司法體系」。