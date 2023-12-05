埃及COP28進展大 已簽署多項能源協議

「聯合國第28屆氣候變遷大會」（COP28）會議11月30日在杜拜開幕，埃及在會期中已與多個國際實體機構簽訂備忘錄和協議。（美聯社）

「聯合國第28屆氣候變遷 大會」（COP28）會議11月30日在杜拜開幕，埃及在會期中已與多個國際實體機構簽訂備忘錄和協議，以進一步推動減碳和提高再生能源使用計劃，並有企圖心成為全球氫氣生產中心。

根據埃及「金字塔報」（Al Ahram）3日報導，埃及針對「2050年國家氣候變遷戰略」，正推動減少碳排放、提高使用再生和替代能源（包括使用天然氣作為低碳轉型燃料）的計畫。

埃及石油和礦產資源部長埃爾莫拉（Tarek El-Molla）2日在COP28會議上表示，埃及在會期中已與多個國際機構簽署備忘錄和協議，以吸引外國進入埃及投資 開發綠色氫氣能源，計劃可成為全球氫氣生產中心。

埃及內閣為刺激綠色投資，也已於今年8月成立國家綠氫委員會（National Council for Green Hydrogen），專責綠氫能源發展事務。

在會期中，埃及蘇伊士運河 經濟區（SCZONE）和埃及電力和再生能源部已與挪威再生能源公司Scatec、非洲開發銀行（AfDB），以及英國國際投資公司（BII）等國際金融機構簽署協議，準備在埃及啟動三項綠能專案。

根據埃及國際合作部3日的聲明，第一個專案將在埃及蘇伊士運河經濟區生產用於船舶燃料的綠色甲醇。第二個專案將在埃及北部城市達米亞塔（Damietta）生產綠色氨。

第三個專案是與Scatec、AfDB和BII共同合作，利用電池儲能系統（BESS）來建造一座1吉瓦（GW，一單位GW為10億瓦）太陽能發電廠。

報導稱，該發電廠將是埃及第一個此類太陽能發電廠，也將會是中東北非地區內，最大的太陽能發電廠。

埃及在COP28會議上，另與Scatec簽訂一項價值11億美元的備忘錄，計劃在埃及的東塞德港（Port Said）生產船舶用的綠色甲醇燃料，預計到2027年的年產能將達10萬公噸。

蘇伊士運河經濟區負責人埃爾丁（Gamal El-Din）在會議上表示，為船舶提供綠色燃料不僅是一個目標，也是全球的當務之急，因為海運占全球碳排放量的10%。

報導另指出，埃及也將制定一份可減少甲烷排放的詳細路線圖。此路線圖也是COP28會期簽署協議的一部分，將透過美國貿易發展署（USTDA）的技術支援，來為埃及減少甲烷排放，遏制氣候變遷對埃及的影響，並適應此種影響。

埃及環境部長福亞德（Yasmine Fouad）在同一會議上也說明，為適應氣候變遷問題，發展中國家每年需要花費1600億美元來解決。且儘管埃及的排放量僅佔全球的0.6%，但其海岸線、農業、水資源、健康、人口和基礎設施卻是受氣候變遷不利影響最嚴重的國家之一。

聯合國氣候變遷大會（COP28）於11月30日在杜拜開幕，將持續至12月12日落幕。