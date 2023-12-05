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COP28直擊／非洲團體發起抗議 籲快速終結化石燃料

願景工程記者劉十賢 ／杜拜即時報導
5日上午，非洲團體「Dont’e Gas Africa」在COP28場內發起抗議，抗議民眾以傳統民謠唱出「快速、公平、永遠淘汰化石燃料」的訴求。（願景工程記者劉十賢／攝影）
5日上午，非洲團體「Dont’e Gas Africa」在COP28場內發起抗議，抗議民眾以傳統民謠唱出「快速、公平、永遠淘汰化石燃料」的訴求。（願景工程記者劉十賢／攝影）

COP28第七天，化石燃料談判沒有進展。外媒日前披露主席賈柏曾在COP前一場會議宣稱「削減化石燃料有助氣候變遷」毫無科學根據，各界譁然。

今（5日）場內有一場由非洲團體「Dont’e Gas Africa」發起的抗議，抗議民眾以傳統民謠唱出「快速、公平、永遠淘汰化石燃料」（End Fossil Fuels. Fast, Fair, Forever.）的訴求。

來自南非的原住民抗議者尼維爾受訪時表示，他的家族世代以漁業維生，如今土地、海洋卻都被石油業者汙染，氣候變遷也改變了漁季，「漁夫家的餐桌上，再也沒食物了。」

尼維爾說，「我希望化石燃料業者，離開祖先留給我們的領土。」，他認為，終結化石燃料是唯一解方，用「逐步減少」這個字眼，「只是為業者開一扇門。」

「水和農田都被汙染了，我們的孩子怎麼會有健康的未來？」一位女性抗議者高喊。

「我的世代已經是氣候變遷的受難者，我不希望我的下一代仍然受害，只因為你們不行動。」來自印度、年僅12歲的氣候倡議者康庫賈姆（Licypriya Kangujam）說。

COP28首日通過設立「損失與損害基金」，美國僅承諾提供1750萬美元，康庫賈姆相當不以為然，「柯瑞（每個氣候特使）的家，可能都比那還貴。」

康庫賈姆接受採訪時呼籲排碳者負起責任，「我不希望看到損失損害基金，只是變成另一個貸款。」她說，從小親眼見證水災等氣候災害，已開發國家本來就該為氣候災害付款，「憑什麼還要還錢給他們？」

此外，COP28開議前，各界關注本屆的言論自由程度，主辦方公關主任強伯斯表示，阿聯酋沒有集會遊行自由，而在峰會會場內，可事先向聯合國申請許可，條件是遵守「不為個別組織宣傳、事先提供口號及訴求」等原則。

來自印度、年僅12歲的氣候倡議者康庫賈姆表示，自己這個世代已是氣候變遷的受難者，...
來自印度、年僅12歲的氣候倡議者康庫賈姆表示，自己這個世代已是氣候變遷的受難者，籲排碳者負起責任。（願景工程記者劉十賢／攝影）
來自南非的原住民抗議者尼維爾指出，他的家族世代以漁業維生，但氣候變遷改變漁季、海...
來自南非的原住民抗議者尼維爾指出，他的家族世代以漁業維生，但氣候變遷改變漁季、海洋也被石油業者汙染，影響甚鉅。（願景工程記者劉十賢／攝影）

氣候變遷 石油 柯瑞

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