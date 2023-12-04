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紐約、費城等6大城單日積雪 逾650天不到1吋

編譯俞仲慈／綜合3日電
紐約市已經好幾年沒下過大雪，圖為2019年12月紐約市行人喜迎天降瑞雪。(美聯社)
紐約市已經好幾年沒下過大雪，圖為2019年12月紐約市行人喜迎天降瑞雪。(美聯社)

據有線電視新聞網(CNN)報導，包括華府、巴爾的摩、費城、紐約等東北部六大城市已經超過650多天，單日未降下1吋積雪，顯示暖冬和風暴路徑嚴重打亂正常的降雪氣候。

紐約市在本月3日前，連續658天單日積雪未達1吋，創下有史以來大雪等候時間最久紀錄；還有向來大雪紛飛的波士頓也是在600多天後，終於出現單日3吋積雪。

國家氣象局(NWS)氣象專家托馬西亞(James Tomasia)表示，去年冬天有多場風暴襲擊紐約都會區北部和西部，卻因為適逢暖冬，水分無法凝結成冰，不見降雪、只見降雨。

波士頓的雪量已大不如從前，圖為今年3月麻州西部的雪景。(美聯社)
波士頓的雪量已大不如從前，圖為今年3月麻州西部的雪景。(美聯社)

去年冬天，東北地區因為氣溫上升，沒有往年常見且持久的冷氣團，導致費城和紐約市出現有史以來最高溫的暖冬，甚至紐約市還出現有史以來最炎熱的元月。

氣象紀錄顯示，紐約市往年冬季降雪量近30吋，儘管2021至2022年冬季降下近18吋，但降雪量仍比正常值減少；今年2月下旬，紐約中央公園連續兩天降雪，積雪量僅0.9吋，創下有史以來積雪量最少紀錄。

不但東北各大城市平均降雪量減少，就連平均降雪量較少地區也出現缺雪現象，以維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)為例，往年積雪量近9吋，但去年冬天只有微薄降雪。

新澤西州霍利山(Mount Holly)國家氣象局氣象學者史塔曼(Alex Staarmann)表示，從氣象紀錄史來看，雪旱現象不可能持續整個寒冬，因為微薄降雪現象實屬「罕見」，並預測今年冬天，東北部和大西洋中部地區可能因為聖嬰現象(El Niño)帶來降雪：「聖嬰現象通常有利於該區的降雪機率，因此有機會看到較具規模的降雪。」

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)氣候預報中心預測部門負責人戈特沙克(Jon Gottschalck)先前即表示，東北風暴(Nor'easters)在聖嬰期間，因充沛的熱帶濕氣而變得更加活躍，平均出現「二至三場大型暴風雪」，可望為華府、巴爾的摩、費城等地帶來超過平均值的降雪量。

紐約市 費城 暖冬

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