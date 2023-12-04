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防暖化 巴黎氣候協定1.5度未達標 曝10警訊

編譯陳韻涵／綜合3日電
各國努力遏制地球升溫的努力未見成效，圖為義大利北部阿爾卑斯山冰川消融。(路透)
各國努力遏制地球升溫的努力未見成效，圖為義大利北部阿爾卑斯山冰川消融。(路透)

2015年「巴黎氣候協定」把暖化升溫限制在攝氏1.5度的目標，如今全球頂尖科學家3日表示，許多國家已經無可避免將錯失這項野心勃勃的地球暖化限制，新報告另列10大警訊。

本世紀結束前，全球努暖化逐漸可能超越升溫1.5度的目標，反映科學家從加劇的風暴、乾旱及熱對全球人與經濟影響所歸納出的結論，同時為杜拜聯合國氣候變化大會(COP28)增添新議題，關於減少化石燃料的辯論將於未來兩周登場。

即便只是暫時超越升溫門檻，也是2015年巴黎氣候協定的敗筆，當年與會國約定要將全球升溫控制在工業化前基準的攝氏2度內，最好是1.5度，但COP28首次公布的新研究評估近200個國家能否實現巴黎協定的目標，卻呈現黯淡光景。

各國努力遏制地球升溫的努力未見成效，圖為酷熱天氣下的加州電網。(路透)
各國努力遏制地球升溫的努力未見成效，圖為酷熱天氣下的加州電網。(路透)

升溫1.5度的目標成為COP28與會國的談判共通點，但科學家逐漸確定，全球會在十年內突破此門檻，目前氣溫已上升1.1度到1.3度。

未獲驗證的技術宣稱可從大氣中吸取二氧化碳，或許能讓全球氣溫再次下降，但科學家在新報告中指出，略微超標已無可避免。

科學家3日羅列10大警告，此報告由科學組織「未來地球」(Future Earth)、「地球聯盟」(Earth League)，以及「世界氣候研究計畫」(World Climate Research Programme)共同調查、編撰，協助各國知曉氣候承諾，系列報告自2017年起，每年都會在COP會議期間交給聯合國。

新報告指出，高山冰川銳減，可吸收二氧化碳的森林與濕地等自然環境面積隨著暖化縮減，讓更多汙染留在大氣層內。

此外，多種極端氣候災害同時或快速連續發生的「複合氣候事件」，也成為日益嚴重的威脅。

報告另探討氣候變遷與生物多樣性消失之間的關聯、糧食系統在減少碳逸散方面可發揮的作用、全球人口在氣候衝擊惡化的情況下，缺乏資源重新配置的困境等。

報告指出，升溫1.5度的目標最嚴峻，各國不夠努力抑制溫室氣體逸散，若人類持續按照當前速率釋放二氧化碳，可能會在六年左右達到升溫1.5度的目標，而部分氣候影響一旦發生便無法逆轉，如海平面上升或動植物滅絕。

各國努力遏制地球升溫的努力未見成效，圖為酷熱天氣下的內華達州死亡谷。(美聯社)
各國努力遏制地球升溫的努力未見成效，圖為酷熱天氣下的內華達州死亡谷。(美聯社)

暖化 聯合國 氣候變遷

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