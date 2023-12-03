拜登邊境政策棘手 過猶不及都招抱怨

不同立場的選民都希望拜登總統能拿出辦法，遏制無證移民氾濫現象。圖為無證移民今年10月間在邊界圍牆邊排隊，準備進入美國。(美聯社)

拜登 總統正面臨著令人頭疼的移民問題：非法入境人數激增，無證客抵達擁擠的城市，沒有工作、無處睡覺，即使同是民主黨 的州長和市長都開始感到不滿；但拜登若採取嚴厲的執法措施，又恐讓拜登政治票源之一的拉丁裔選民反感，如何達成微妙平衡將十分棘手。

國家廣播公司(NBC)報導，民調顯示在前總統川普時期，民主黨在移民問題上以4到6個百分點占優；但現在共和黨領先18個百分點。由倡權組織UnidosUS和Mi Familia Vota進行的一項調查顯示，拜登在拉丁裔選民的領先程度也大幅下滑，從2020年大選以33個百分點贏過川普減至現在的18個百分點。

川普在任時形容將無證客送到民主黨城市是他自己的「病態想法」，然而德州州長艾伯特(Greg Abbott)、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)實踐此想法後，成功分裂了民主黨官員，一些市長和州長指責白宮沒有採取足夠措施。一位知情人士透露，政府官員私下告訴參院共和黨人「對更嚴厲的庇護政策持開放態度」，此立場使共和黨談判代表更加大膽。

不同立場的選民都希望拜登總統能拿出辦法，遏制無證移民氾濫現象。圖為共和黨議員呼籲拜登，出手解決南部邊界危機。(歐新社)

移民倡議者和立法者認為，拜登問題是他的邊境政策沒有簡潔、明確的方向。相比之下，川普政策雖然嚴厲、不切實際，但簡單明瞭：蓋牆擋人。拜登政策似乎是「胡蘿蔔加大棒」，一方面開闢合法移民途徑，同時又阻止非法移民 ，對比較不了解細節的選民來說可能很混亂；白宮則指責是共和黨人不願好好討論拜登的全面改革提案。

進步派移民權倡議團體「美國聲音」(America's Voice)副主任卡德納(Vanessa Cardenas)便說，拜登政府可能前一天走上正面道路，隔天又恢復嚴厲政策，這讓大家覺得白宮在移民問題上沒有統一立場，選民也很難弄清楚。她補充，當拜登政府10月宣布於德州加蓋邊境圍牆時，她觀察的一個西語裔選民小組非常失望，覺得拜登又食言了。