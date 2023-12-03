我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

拜登邊境政策棘手 過猶不及都招抱怨

編譯廖振堯／綜合2日電
不同立場的選民都希望拜登總統能拿出辦法，遏制無證移民氾濫現象。圖為無證移民今年10月間在邊界圍牆邊排隊，準備進入美國。(美聯社)
不同立場的選民都希望拜登總統能拿出辦法，遏制無證移民氾濫現象。圖為無證移民今年10月間在邊界圍牆邊排隊，準備進入美國。(美聯社)

拜登總統正面臨著令人頭疼的移民問題：非法入境人數激增，無證客抵達擁擠的城市，沒有工作、無處睡覺，即使同是民主黨的州長和市長都開始感到不滿；但拜登若採取嚴厲的執法措施，又恐讓拜登政治票源之一的拉丁裔選民反感，如何達成微妙平衡將十分棘手。

國家廣播公司(NBC)報導，民調顯示在前總統川普時期，民主黨在移民問題上以4到6個百分點占優；但現在共和黨領先18個百分點。由倡權組織UnidosUS和Mi Familia Vota進行的一項調查顯示，拜登在拉丁裔選民的領先程度也大幅下滑，從2020年大選以33個百分點贏過川普減至現在的18個百分點。

川普在任時形容將無證客送到民主黨城市是他自己的「病態想法」，然而德州州長艾伯特(Greg Abbott)、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)實踐此想法後，成功分裂了民主黨官員，一些市長和州長指責白宮沒有採取足夠措施。一位知情人士透露，政府官員私下告訴參院共和黨人「對更嚴厲的庇護政策持開放態度」，此立場使共和黨談判代表更加大膽。

不同立場的選民都希望拜登總統能拿出辦法，遏制無證移民氾濫現象。圖為共和黨議員呼籲...
不同立場的選民都希望拜登總統能拿出辦法，遏制無證移民氾濫現象。圖為共和黨議員呼籲拜登，出手解決南部邊界危機。(歐新社)

移民倡議者和立法者認為，拜登問題是他的邊境政策沒有簡潔、明確的方向。相比之下，川普政策雖然嚴厲、不切實際，但簡單明瞭：蓋牆擋人。拜登政策似乎是「胡蘿蔔加大棒」，一方面開闢合法移民途徑，同時又阻止非法移民，對比較不了解細節的選民來說可能很混亂；白宮則指責是共和黨人不願好好討論拜登的全面改革提案。

進步派移民權倡議團體「美國聲音」(America's Voice)副主任卡德納(Vanessa Cardenas)便說，拜登政府可能前一天走上正面道路，隔天又恢復嚴厲政策，這讓大家覺得白宮在移民問題上沒有統一立場，選民也很難弄清楚。她補充，當拜登政府10月宣布於德州加蓋邊境圍牆時，她觀察的一個西語裔選民小組非常失望，覺得拜登又食言了。

拜登 非法移民 民主黨

上一則

中國呼吸道疾病蔓延 衛健委：沒發現新病毒

下一則

德桑提斯愛阿華州民調輸川普 選情如「垃圾箱失火」

延伸閱讀

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高
中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令

中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令
搖擺州穆斯林不滿拜登 恐衝擊2024總統大選選情

搖擺州穆斯林不滿拜登 恐衝擊2024總統大選選情
拜登彈劾調查 眾院最快下周投票

拜登彈劾調查 眾院最快下周投票

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆