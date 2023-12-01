發布聲明悼念季辛吉 拜登：我們看法南轅北轍

總統拜登(右)11月30日傍晚發布聲明悼念前國務卿季辛吉(左)。圖為2007年檔案照。(美聯社)

拜登 總統30日傍晚發布聲明悼念前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)，拜登回憶他第一次見到季辛吉，當時拜登是年輕的參議員，季辛吉是國務卿，負責對國會簡報國際局勢，而兩人看法經常南轅北轍。

拜登表示，「在我們的職業生涯中，我們經常意見相左，且經常是極端地。」不過，季辛吉的想法和戰略重心相當清晰，即便是離開政府已久，季辛吉仍持續就重大政策討論提出自己的看法。

季辛吉去世消息於美東時間29日晚間9時公開，中國外交部不到凌晨就公開哀悼這位「中國人民的老朋友」，中國國家主席習近平在美東時間30日上午6時過後向拜登致唁電後，美國政府方面陸續有國務卿布林肯(Antony Blinken)在30日上午11時以及國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)下午2時前分別發表聲明。

前國務卿季辛吉。(路透)

白宮的悼詞直到30日傍晚5時30分過後才發出。在此之前，前總統小布希(George W. Bush)發聲表示，美國失去對外事務最可靠且獨到的聲音之一。

拜登在當選美國總統之前，為參院外交委員會資深參議員，季辛吉自己多次提到，剛當選參議員的拜登不過30歲，他某次到國會做安全簡報時，還覺得參議員的助理怎麼可以進來？

季辛吉今年7月接受紐約郵報訪問透露，歷任總統包含歐巴馬和川普都在上任後，邀請季辛吉到白宮作客，為外交政策提供建言，拜登除外；季辛吉說，「我從他(拜登)還是參議員的時候就認識他了，但從他當總統開始，我們從未聯繫過。」

季辛吉也說，他不認為總統一定要尋求他的建言，但仍隔空建議拜登要以結束烏克蘭戰爭為首要任務。

拜登今年6月在加州一場競選活動說，「說點大言不慚的，我認為我對美國外交政策的理解不輸任何人，包括季辛吉。」

布林肯稱季辛吉熱愛美國，為美國、美國人民以及美國理念服務，身為國務卿和白宮國家安全顧問的季辛吉做出很多改變歷史的決定。

布林肯說，季辛吉即便卸下公職，仍有繼任的總統、國務卿、國安顧問和兩黨領導人諮詢他的建議，「包含我在內」，布林肯透露，今年6月中國行以及制定人工智慧(AI)管理辦法時，都曾請教季辛吉。

國防部長奧斯丁稱，季辛吉是權力最大以及最具影響力的國務卿，奧斯丁自己在國防部工作時，也曾多次請教季辛吉對地緣政治的看法，這些交流發人深省。