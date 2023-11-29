悼念卡特夫人唯一未穿黑衣 梅蘭妮亞挨批低俗

前第一夫人梅蘭妮亞28日出席羅莎琳悼念儀式，未著黑衣服裝，受到外界批評。（路透）

前第一夫人羅莎琳·卡特(Rosalynn Carter)悼念儀式28日舉行，包括拜登 總統夫婦、副總統賀錦麗、前總統柯林頓夫婦、前第一夫人蘿拉·布希(Laura Bush)、米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)、梅蘭妮亞 ·川普 (Melania Trump)等皆到場參加，不過在現場一片黑色服裝中，唯獨梅蘭妮亞未穿黑衣，引發許多民眾不滿，指責她乾脆不要出席。

在亞特蘭大愛默蕾大學(Emory University)格倫紀念教堂(Glenn Memorial United Methodist Church)舉行的悼念儀式，吉兒‧拜登(Jill Biden)和喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)、米雪兒皆穿著黑色套裝，偏偏梅蘭妮亞一身灰衣，再搭配黑色手套和黑色高跟鞋，顯得相當突兀，

於是有網友在社群平台批評：「觀看卡特夫人悼念儀式的轉播，發現梅蘭妮亞是教堂裡唯一未穿黑衣的人，她應該待在家裡。」、「梅蘭妮亞出席卡特夫人悼念儀式沒有穿黑衣，水準很低，和大家格格不入。」

甚至有網友在社群媒體X發文，認為梅蘭妮亞的失禮表現歸咎給前總統川普：「再次驗證川普不尊重任何人，其他前第一夫人都身穿傳統、莊重的黑色服裝，唯獨梅蘭妮亞不是，她為什麼還要來？」、「出席的每個人都穿黑衣，除了梅蘭妮亞，川普一家果真無知又低俗。」

早在2018年，梅蘭妮亞即獨自參加前第一夫人芭芭拉·布希(Barbara Bush)的葬禮，當時總統川普以「避免干擾」並尊重布希家屬的理由，並未出席。

和前總統川普關係密切的人士透露：「每個人都喜歡梅蘭妮亞，因為她真的很善良、很真誠，會關心你的家人。」

但是從大眾眼光來看，梅蘭妮亞絕非傳統的美國第一夫人，在過去川普任內，梅蘭妮亞最令人側目的舉止，就是在前往美墨邊境，參觀無證移民兒童收收容所時，故意穿著一件長夾克上面寫道：「我真的不在乎、你呢(I really don't care.Do u)?」