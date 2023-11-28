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台灣大選民調／藍立委支持度擴大領先 都高於民進黨

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
根據聯合報最新民調，侯康配雖然拉近與賴蕭配的距離，但民眾看好度仍以民進黨的賴蕭配領先。（本報資料照片）
根據聯合報最新民調，侯康配雖然拉近與賴蕭配的距離，但民眾看好度仍以民進黨的賴蕭配領先。（本報資料照片）

台灣明年1月的大選，不僅選舉總統副總統，國會立法院也將全面改選。根據本報系聯合報的最新民調，國民黨在區域立委獲得三成的支持，高於民進黨的二成二；國民黨在不分區立委政黨票也以三成二支持度小勝民進黨七個百分點，民眾黨的不分區政黨票支持度維持一成五。

距離選舉只剩一個多月的時間，聯合報民調顯示，如果明天就投票，目前有三成選民表示會投給國民黨的立委候選人，民進黨居次，獲得二成二選民青睞，台灣民眾黨則獲得9%的支持，其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計不超過2%，2%會投給無黨籍候選人，三成五尚未決定區域立委支持人選。

與聯合報兩周前的調查相較，支持國民黨區域立委的比率由二成七上升至三成，增加三個百分點，領先民進黨的差距由四個百分點擴大到八個百分點。

政黨票 民眾黨維持15%

不分區立委政黨票部分，根據聯合報11月上旬的調查，國民黨以二成九支持度和民進黨的二成七旗鼓相當，一成五青睞民眾黨。

時隔兩周，在藍綠白三黨各自公布不分區立委名單後，國民黨的不分區政黨票所獲支持增加三個百分點，上升到三成二；民進黨支持度由二成七減少到二成五，一升一降，雙方差距擴大為七個百分點。

民眾黨的不分區政黨票支持度與兩周前相同，維持一成五；其他政黨支持度目前都低於百分之五的分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。不過，仍有二成六選民未決定政黨票投票對象，未來流向值得關注。

不分區排頭 綠關注最低

調查也發現，不提示的前提下，有四成五選民能說出國民黨不分區第一名是前高雄市長韓國瑜，關注度最高；二成九選民知道民眾黨不分區領軍的是台北市前副市長黃珊珊；相對來說，民進黨不分區第一名得到的關注最低，僅2%知道是靖娟基金會執行長林月琴。

此外，對於總統和立法院多數黨所屬政黨，有三成八選民認為完全執政比較好，四成七覺得最好分屬不同政黨，一成六無意見。

其中，賴蕭配支持者有五成一希望同屬一個政黨，比率高於不同政黨的三成四；侯康配支持者對此意見分歧，傾向同一政黨和不同政黨者各占四成五；至於柯盈配支持者則有七成五傾向不同政黨，僅二成一認為同一政黨比較好。

立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

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