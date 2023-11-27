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川普副手選老手或忠臣？ 搶攻女性票「她們」是熱門

編譯潘勛／綜合26日電
前總統川普會選誰當他的副手？聯邦參議員史考特(左)、前駐聯合國大使海理(中)、南達科他州女州長諾姆(右)呼聲挺高。（Getty Images、美聯社）
前總統川普會選誰當他的副手？聯邦參議員史考特(左)、前駐聯合國大使海理(中)、南達科他州女州長諾姆(右)呼聲挺高。（Getty Images、美聯社）

共和黨還沒舉行任何黨內初選或黨團投票，遑論最後的總統提名，但前總統川普在民調中的領先幅度，大到政治界都認定他獲共和黨提名勢不可免，剩下來的懸念只在他會提名誰當2024選舉的副總統搭檔，是政壇老手？忠於川普的人？未來政壇新星？叫人跌碎眼鏡的外卡？

紐約時報報導，幾乎可以肯定的是川普不會再挑前副總統潘斯，畢竟潘斯不肯在認證2020年選舉結果時，配合川普意志。

川普雖未正式開始談論副手搭擋，但閒聊時間曾與朋友、策士談到一些競爭者的長短。

川普的競選團隊倒是談過一些可能參數，例如找女性搭檔會不會幫忙他奪回市郊女性票，那些選民上次選舉棄他而去。鑑於2020年他在非裔及拉美裔男性選民有斬獲，找位非白人或許也是聰明選擇。

不管怎樣，海湖莊園「宮廷人士」一般同意：任何副總統候選人，必須吻合一些川普特定的要求：絕對忠於川普品牌、願意以恭順的眼光來過濾每項決定及公共評論，還有川普最中意的「一看就知道」容貌。

川普可以選擇政壇老手如聯邦參議員史考特(Tim Scott)。史考特是參院裡唯一的共和黨非裔參議員，擅長募款，容貌討喜，還信教虔誠，可以化解一些福音教派對川普的疑慮。但史考特也有缺點，他不在最大聲支持川普人士名單，另外他在三次共和黨初選辯論中，沒半個高光時刻讓人刻骨銘心，兆頭也不太妙。

川普還可以選擇的「老鳥」有海理(Nikki Haley)；海理在川普任內擔任駐聯合國大使，又是前南卡州州長，事實證明她很會辯論，打起選戰也令人生敬；她是南卡州首位女性州長，又是全國第二位有印度血統的州長，與川普搭檔可以看來多元一些。但川普信不信任海理是個麻煩問題，她2016年支持川普的對手，2024年還出來挑戰他；川普對她也很凶，無情地罵她「腦如小鳥」，只怕也成障礙。

川普還可以挑選忠於他的人如南達科他州長諾姆(Kristi Noem)，她在電視很討好，可以幫忙川普與密西根、賓州、威斯康辛等州，與市郊女性選民溝通；兩任州長期間經濟成就又很不錯。諾姆缺點在未經全國舞台考驗。

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