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封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

生活所迫？閒不下來？ 他們90歲還在工作 分享職場快樂心法

編譯廖振堯／綜合25日電
人類壽命愈來愈長，退休年齡也逐漸延後，不少長者為了不同原因，仍在職場上工作。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)
人類壽命愈來愈長，退休年齡也逐漸延後，不少長者為了不同原因，仍在職場上工作。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

由於壽命延長、退休態度改變或儲蓄不足，許多年長民眾並未退休，目前超過75歲仍在工作的長者，比以往任何時候都多，這個群體可能只占勞動力的一小部分，卻是成長最快的。除了生活所迫，更多長者說他們只是一直做自己喜歡的事情，從未考慮過放棄。

財經新聞網站CNBC報導，聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據顯示，2002年時75歲以上約有5%仍在工作，到2022年此比例已躍升至8%，預計到2032年將達10%。

俄亥俄州梅森市(Mason)的伯恩斯(Jayne Burns)今年7月度過101歲生日，她26年來一直在一家織品工藝店兼職擔任布料裁剪師。伯恩斯一開始是該店的顧客，很快就與商店員工打成一片，也會向其他客人推薦不同的布料。1997年伯恩斯的丈夫去世幾個月後，店裡開出一個布料裁剪師空缺，她的女兒推薦她出任，認為這能幫母親分散悲傷。

伯恩斯70多歲和80多歲時曾多次從記帳員的工作退休，卻都在幾個月後「復出」，在獸醫辦公室和會計師事務所兼職。伯恩斯現在覺得工作不再是苦差事，而是一個可以了解她喜好、結識有趣善良人群的機會。

德州泰勒市的梅班(Melba Mebane)幾乎一生都在迪拉德百貨公司(Dillard's Department Store)工作，從她1949年17歲時就當了電梯小姐，之後轉到男裝部、最後來到化妝品櫃檯當銷售專員。梅班65歲時考慮退休，但迪拉德說服她留下來，還特地為她調整日班時段，到今年7月，梅班才以91歲高齡退休。梅班表示工作要快樂，人際關係投資很重要，也不要害怕要求自己想要的東西。

威州的羅洛夫(Bob Rohloff)已經當了75年理髮師，91歲的他還沒打算結束。羅洛夫15年前曾試圖退休，但幾個月後就重出江湖，因為他懷念理髮店的友誼和談話。他認為保持長壽職涯最重要的是與所愛的人一起工作，無論是老闆、同事還是客戶，這是因為羅洛夫1948年開始理髮時便是由父親帶領，兩人一同工作是他最有趣的回憶。

退休 俄亥俄州 德州

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