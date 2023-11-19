發生什麼事？執行長阿特曼突遭OpenAI解職 一文看懂內幕和可能發展

阿特曼意外突然遭OpenAI解除執行長一職，震撼全球科技業。（路透）

知名人工智慧（AI ）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI，17日突然解除阿特曼的執行長一職，震驚員工、股東及矽谷，畢竟在旗下爆紅後，阿特曼已成AI產業的代言人。知情人士透露，OpenAI運作隨即陷入混亂，，微軟 等股東也施壓董事會，以讓阿特曼復職，很有可能董事會將在近日改選。

以下是彭博資訊整理的最新進展：

阿特曼就AI安全和自身野心 與董事會起衝突

知情人士透露，OpenAI在解雇阿特曼前，雙方就有廣泛歧見，包括對AI安全的主張、AI的開發速度，及OpenAI的商業化。

阿特曼的野心可能也是其中一個原因。他已尋求向中東主權財富基金籌資數百億美元，以創設一家AI晶片新創公司，他與蘋果前設計總監艾夫聯手打造的AI硬體，也正尋求軟銀董事長孫正義投資 數十億美元。知情人士說，董事會可能不滿阿特曼以OpenAI的名號籌資，且這些新公司的治理模式也有別於OpenAI。

OpenAI共同創辦人、首席科學家蘇特克韋爾可能也是董事會與阿特曼出現衝突的關鍵人物。一個月前，蘇特克韋爾的責任被削弱，反映他和阿特曼及布羅克曼之間的摩擦。蘇特克韋爾便向董事會申訴，取得部分董事的支持，包括喬治城大學安全與新興技術中心策略主任透納。

英國金融時報（FT）和CNBC則引述OpenAI營運長萊特卡普（Brad Lightcap）18日寄給員工的內部備忘錄指出，阿特曼遭解職的原因，是阿特曼和董事會之間的「溝通斷裂」（breakdown in communication），「我們可以明確表示，董事會的決議無關瀆職行為或任何財務、業務、安全或防護／隱私相關作為」。

阿特曼是被突襲的

阿特曼事前不知道自己會被解雇。他和布羅克曼在X社群平台發表聯合聲明表示，蘇特克韋爾16日晚間傳訊通知阿特曼17日中午要開會，「於是阿特曼參加這場Google Meet會議，（董事長兼總裁）布羅克曼以外的董事會所有成員都出席。蘇特克韋爾向阿特曼說他被解職了，消息很快會傳出去」，布羅克曼也被告知他已遭解除董事長一職，但仍留任總裁。布羅克曼後來辭去總裁職務。

微軟也措手不及

知情人士透露，微軟雖是OpenAI的最大股東，卻也是在阿特曼被解雇的幾分鐘前才得知消息。微軟執行長納德拉不知道OpenAI董事會這個決定，他已與阿特曼保持聯絡，承諾支持阿特曼接下來的所有行動。微軟已投資OpenAI數十億美元，際此為旗下軟體增添AI功能。

納德拉在公開聲明中，淡化阿特曼的去職將影響微軟長期AI計畫的疑慮，「我們已與OpenAI簽署長期協議，可取得達成創新目標和令人振奮產品藍圖所需的所有東西，也致力於雙方的合作關係」。

股票交易面臨不確定性

幾周前，OpenAI員工出售持股時，讓OpenAI估值達到驚人的860億美元。但消息人士說，在阿特曼離職的數小時後，在次級市場的數億美元OpenAI股票交易處於不確定狀態，一些交易暫緩，一些則直接取消。

董事會面臨讓阿特曼復職的壓力

消息人士說，OpenAI的股東正施壓董事會，推翻解雇阿特曼的決定。知情人士說，阿特曼對回鍋持開放態度，The Verge報導，OpenAI董事會正和阿特曼討論讓阿特曼回鍋，在其中一個考慮情境為OpenAI現有董事可能下台，允許阿特曼和布羅克曼回鍋。

但The Information報導，阿特曼也正規畫成立新的AI新創公司，若阿特曼未復職，一些威脅離職的員工無疑將追隨阿特曼，威脅OpenAI在AI市場的領先地位。

阿特曼與布羅克曼在17日的聯合聲明中說：「更偉大的事情很快將到來。」