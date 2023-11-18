張忠謀APEC場邊會賀錦麗 談強化台美夥伴關係、確保區域和平等

代表出席APEC會議的中華台北領袖代表張忠謀(左)，16日下午在舊金山會晤美國副總統賀錦麗。(APEC中華台北代表團提供)

代表台灣出席亞太經合會(APEC )領袖會議的中華台北領袖代表張忠謀16日會晤美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris)、白宮國家經濟委員會主任兼拜登首席經濟顧問布蘭納德；15日晚間與美國國務卿布林肯就多項議題交換意見。

在領袖會議議程空檔，張忠謀與美國副總統賀錦麗16日舉行約20分鐘會談，張忠謀祝賀美國主辦APEC順利成功，雙方也就強化台美夥伴關係、確保區域和平穩定以及助益區域繁榮和發展等議題，廣泛交流；會談氣氛融洽愉快。

賀錦麗17日在社群平台X發文稱很開心與張忠謀繼去年曼谷會議後，在舊金山又一次會談，賀錦麗說，和張忠謀討論了美國的印太政策以及美台經濟和科技的關係。

亞太經合會領袖會議第二天，中華台北的領袖代表張忠謀與日本首相岸田文雄 會談，據轉述，岸田文雄表達重視台海和平穩定的立場，支持台灣的國際參與，雙方也談到半導體產業合作連結。

APEC中華台北代表團表示，張岸會確認當前台日關係緊密良好，是共享基本價值的重要夥伴，將合作持續強化雙邊關係。中華台北代表團說，樂見雙方科技產業合作等正面進展，包含半導體等雙邊產業合作蓬勃發展，連結日漸深化。

APEC中華台北代表團表示，岸田文雄在會中表達支持並鼓勵台灣持續參與世界衛生組織(WHO)和國際民航組織(ICAO)等國際組織，也鼓勵台日透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF)共同貢獻國際社會。

有關區域安全，岸田文雄重申重視台灣海峽和平穩定的日方立場，張忠謀也對日方的重視表達感謝；岸田文雄16日會晤美國總統拜登後，美日也重申台海和平穩定的重要性。

張忠謀16日在南韓總統尹錫悅下榻的飯店現身，停留超過半小時，APEC中華台北代表團事後說明，張忠謀偕台北官員與布蘭納德會談。APEC中華台北代表團說明時特別提到「拜登總統指派布蘭納德」，雙方討論總體經濟情勢，並期待進一步深化台美經濟關係。

布蘭納德曾任美國聯準會理事與副主席，其夫婿坎伯為現任國安會印太事務協調總監，剛被提名為副國務卿。