趁APEC空檔逛聯合廣場 張忠謀夫人張淑芬：金山是第2喜歡城市

張忠謀夫人張淑芬準備送給領袖配偶的禮物，是台灣原住民做的編織小袋子。(APEC台灣代表團提供)

張忠謀夫人張淑芬15日在舊金山 接受媒體專訪。她表示，舊金山一直以來都是她心中第二喜歡的城市，已經趁出席APEC會議的空檔在聯合廣場周圍逛逛，覺得雖然比以前冷清，沒想像中亂。

張淑芬15日參加「華人特殊兒童繪畫展暨音樂表演慈善活動」，並分享她畫畫的心得想法。她說，這些孩子們都好有才氣，也可以感受到父母對孩子的愛，也希望這些父母親加油，讓孩子有更多自由發揮的空間，以後可以走出更長更遠的路。

活動後，張淑芬分享這趟到舊金山的心得。她說，自己身上穿的藍綠色的套裝，是台灣品牌夏姿，而腳上的鞋子是阿瘦皮鞋，只要是出外的場合，她都會盡量選台灣自己的品牌。而她這趟要送給其他領袖配偶的禮物，則是台灣原住民做的編織小袋子，可以放名片或面紙。

台灣APEC領袖代表張忠謀夫人張淑芬15日在舊金山接受媒體專訪，並說舊金山一直以來都是她心中第二喜歡的城市，已經趁空檔在聯合廣場周圍逛逛。(記者江碩涵／攝影)

記者問張淑芬對舊金山的印象。張淑芬說，這是很好的問題，因為舊金山一直是她第二喜歡的城市，她第一喜歡的城市是紐約，而七、八年前最後一次來舊金山，當時住在聯合廣場附近的四季酒店，走路就可以到聯合廣場，她也最喜歡這個區域。

她說，來之前大家都叫她不要出去，她一直在想，會不會聯合廣場比以前亂一點，15日早上忍不住還是出去逛逛，感覺行人比以前少，人潮少很多。以前這種天氣坐在外面吃飯逛街的人很多，但現在人真的很少，幸好沒有想像中來得亂，她從上午11時多逛到下午1時多。

張淑芬15日參加「華人特殊兒童繪畫展暨音樂表演慈善活動」。(記者江碩涵／攝影)

至於有沒有要到舊金山以外的地方，例如矽谷 南灣。張淑芬笑笑說，她本來有考慮跟著其他夫人行程到車程45分鐘左右的蘋果園區(Apple Park，位於矽谷南灣)，但想想有點遠，就還是不去了，她應該會跟著張忠謀與新加坡 李顯龍碰面。

張忠謀夫人張淑芬說她第二喜歡的城市就是舊金山，尤其聯合廣場周圍，圖為聯合廣場現況，已點上聖誕燈飾，附近百貨公司也有開燈。(記者江碩涵／攝影)

來源：聯合影音網