強生提「兩步驟預算方案」兩黨都不滿意 曝眾院領導力薄弱

新任眾院議長強生試圖避免政府關門，但所提出的方案卻未獲足夠支持。(Getty Images)

據華盛頓郵報報導，政府關門迫在眉睫，新任議長強生(Mike Johnson)提出兩步驟臨時預算 方案，不過共和黨 強硬派和民主黨都不滿意，成為強生上任後的首場挑戰。

避免聯邦政府關門的期限不到一周時間，強生11日公布一項非常規的兩步驟法案，將農業、農村發展相關以及食品藥物管理局(FDA)預算撥款期限延至明年1月19日；至於能源和水源開發、軍事建設和退伍軍人事務以及交通、住房和城市發展等單位的預算撥款則延至明年2月2日。

強生原本打的如意算盤是以兩步驟臨時預算方案，安撫極右派，同時不偏離中間派，但因為法案未涵蓋共和黨人主要訴求，例如大幅削減預算、邊境安全法案以及以色列和烏克蘭的援助計畫。

結果引發共和黨強硬派不滿，包括喬治亞州聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)、俄亥俄州聯邦眾議員戴維森(Warren Davidson)已公開表示不會支持，德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)也強調：「我反對這項措施，我認為這是一項錯誤。」

新任眾院議長強生試圖避免政府關門，但所提出的方案卻未獲足夠支持，因此多方斡旋。(Getty Images)

同時民主黨人也不同意，眾院撥款委員會(Appropriations Committee)資深成員、康乃狄克州民主黨籍聯邦眾議員德勞羅(Rosa DeLauro)抨擊強生方案「會使得政府面臨關門的對決發生頻率倍增」，就連拜登政府也難以接受，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)直言強生方案實屬「極端」。

上任不到一個月的強生首次推出的草案，竟然同時遭到朝野拒絕，顯示強生在眾院領導力的薄弱。

身為共和黨自由黨團(Freedom Caucus)一員的羅伊語帶保留表示：「大家希望給強生機會，讓他能夠持續前進，但歸根究柢，我們有任務要完成，而且時間緊迫。」

一位不願透露姓名的共和黨籍聯邦眾議員對於強生推動臨時預算法案所面臨的挑戰，坦承「這是非常艱鉅的任務，強生需要擴大政治資本，而且他的蜜月期可能到此結束。」