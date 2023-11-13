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小甘迺迪人氣火熱 有機會影響搖擺州結果

編譯廖振堯／綜合12日電
小羅勃·甘迺迪做為2024大選獨立參選人士，有機會影響搖擺州結果。(美聯社)
小羅勃·甘迺迪做為2024大選獨立參選人士，有機會影響搖擺州結果。(美聯社)

2024年總統大選由民主黨或共和黨出線幾乎已是定局，第三黨或獨立參選人士勝選機會通常很渺茫。有線電視新聞網(CNN)政治分析師恩騰(Harry Enten)卻指出，不能忽視目前民調傳達的訊息：小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的支持率高於這個世代中任何一位第三黨或獨立參選人士，有機會影響搖擺州結果。

恩騰從昆尼別克大學(Quinnipiac University)最近的一項民意調查發現，甘迺迪在登記選民中的支持率達22%，這在歷史上是非常高的比率。民調史上只有三位非主要政黨候選人能在距離大選一年內取得超過20%的支持率，雖然他們的熱度往往隨著大選到來而逐漸滑落。

最近一位是1992年的德州企業家裴洛(Ross Perot)，最終獲得19%的普選票。安德森(John Anderson)1980年競選期間的支持率超過20%，但臨近11月時僅剩7%；前阿拉巴馬州州長華萊士(George Wallace)1968年曾獲最高21%支持率，選前下滑到14%。大選投票時，後兩位候選人最終得票率僅略超過5%。

甘迺迪人氣能支撐多久還不清楚，但在搖擺州的表現應會引人注目。據紐約時報與錫耶納學院(Siena College)的聯合民調，在亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達、威斯康辛、賓州，甘迺迪的支持率達25%以上，他的分票效應可能打亂現況。

針對「可能選民」的調查時，若是拜登川普兩人二選一，川普在其中四個州支持率較高；但若是拜登、川普、甘迺迪等三人較勁，川普只剩喬治亞州和內華達會贏拜登，亞利桑納和賓州變為不相上下。拜登和川普在這六州的合計支持率都低於40%，分別為34%、36%。

獨立候選人能夠獲得這麼高的支持率並不太意外，在該民調中，拜登和川普的負面評價都在50多分左右，與2016年川普對決喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的分數差不多，都是史上最不討喜的。

川普 拜登 民調

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